Plzeň je v útlumu, pro nás jsou tři body nadstandard, řekl Mareš

„Jeli do Plzně s tím, že je zkusíme obrat o nějaké body. Tři to je úplný nadstandard. Zvlášť s ohledem na ostatní výsledky. Dneska patří dík celému týmu, jen tak dál,“ mohl se pak levonohý fotbalista usmívat v rozhovoru s novináři .

Plzeň už na jaře jednou prohrála, pak remizovala. Znamená to, že už z ní nejde takový strach?

Jsou v útlumu. Mají nahrané nějaké body, nevím, jestli je to svazuje. Chtěli jsme vytáhnout obranu, nenechat je rozehrát, tenhle recept trenéra zafungoval.

Zmínil jste trenéra Webera, po jehož příchod jste se výsledkově zvedli. Dá se říct, co nový kouč změnil?

Hrajeme vysoký presink, nenecháme soupeře v klidu rozehrát. Jsme víc kompaktní, vytlačujeme obranu. Jen tak dál, abychom byli v tabulce výš a nestrachovali se o záchranu.

Jak jste viděl situaci před vaším gólem?

To byla nacvičená akce. Chtěli jsme to opřít o Komličenka, on si to sklepl, otevřela se tam díra a já šel sám na bránu.

Co jste si říkal na konci, když si Plzeň za stavu 0:2 vytvořila obrovský tlak?

Plzeň to otevřela, hrála vabank, i stoper Hájek se vysunul dopředu. Minule jsme tady vedli dokonce 3:0 a Plzeň vyrovnala. Tentokrát se to podařilo ustát a vezeme cenné tři body.