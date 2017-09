Tam, kde to Plzeň bolí. Čeká nás jeden z nejtěžších zápasů, říká Vrba

Sedm zápasů, sedm výher. Některé suverénní, jiné upachtěné, další po tvrdém boji.

„Bylo by hezké tu sérii natáhnout, každé vítězství je povzbuzující. Ale musíme se poučit ze zápasu se Zlínem, druhý poločas jsme nehráli optimálně,“ upozornil záložník Milan Petržela.

„Hráči vědí, že nás čeká jedno z nejtěžších utkání, co jsme letos v lize odehráli,“ zdůraznil kouč Vrba.

Dukla (4:0), Jablonec (1:0), Olomouc (1:0), Jihlava (2:1), Ostrava (3:0), Liberec (3:0 a naposled Zlín (2:1). Soupeři ze špičky tabulky, ze středu i z dolní části. Se všemi si Plzeň dosud poradila.

Mladá Boleslav je sice až jedenáctá, ale šest ze sedmi bodů získala v posledních dvou kolech - s Brnem a na Slovácku.

„Měli složitější začátek, ale zdá se, že se uklidnili. Půjdou nahoru, mají kádr na to, aby bojovali o poháry. Čeká nás velmi těžký zápas. Jsem zvědavý, jak to zvládneme proti soupeři, který se chytil a bude na nás dobře připravený,“ poznamenal Vrba.

Dobře připravená byla Boleslav i na podzim 2010. Tenkrát Plzeň vedla ligu o dvanáct bodů, na kontě měla remízu v prvním kole s Olomoucí a pak jedenáct vítězství. V Boleslavi prohrávala 0:2, 1:3 a 2:4, nakonec zábavný duel skončil 3:4 z pohledu Plzně. Od této porážky sice Plzeň suverenitu ztratila, její náskok před Spartou se postupně snížil na dva body, ale nakonec titul s přehledem uhrála.

V následujících letech proti Boleslavi v lize body neztrácela, ale třikrát s ní vypadla v poháru. V posledních třech letech je ligová bilance obou klubů vyrovnaná. V minulém ročníku skončila obě vzájemná utkání remízou, v Boleslavi na podzim 0:0, na jaře v Plzni 3:3.

„Prohrávali jsme tři nula, i když to z naší strany úplně špatné nebylo. Pak jsme dotahovali a v nastavení jsem věřil, že to ještě otočíme,“ vzpomíná stoper Lukáš Hejda. „V Boleslavi čekám tuhý boj. Kdyby měli horší výsledky jako na začátku sezony, bylo by to jiné. Zvedli se, uklidnili se a budou chtít vyhrát.“

To i Plzeň. Po sedmi kolech má šestibodový náskok před Slavií a například na Spartu už desetibodový. Mimochodem, ještě dvě výhry ji chybí k vyrovnání sparťanského rekordu devíti vítězných zápasů od startu sezony.

„Plzni se v Boleslavi nikdy moc nedařilo a jednoduché to tam nebudeme mít ani teď,“ podotkl Vrba.