Utkání proti Spartě favorita nemívají, tvrdí plzeňský útočník Bakoš

Možná i proto před nedělním hitem 10. kola HET ligy zůstává klidný. „Připravujeme se na Spartu jako na každý jiný zápas,“ říká 34letý Bakoš.

Vzpomínáte ze soubojů proti Spartě nejraději právě na ten před více než pěti lety, kdy jste dvakrát skóroval?

On byl každý z nich nějakým způsobem specifický. Teď je to třeba tím, že jsme získali za devět kol plný počet bodů, takže nás mnozí lidé pasují do role favorita.

Vy sami se v této roli necítíte? Přece jen, Sparta na vás ztrácí dvanáct bodů…

Takové zápasy favorita nemívají a my si to plně uvědomujeme. Připravujeme se na silného soupeře, který má svoji velkou kvalitu.

Většina lidí ale čeká, že i na Letné potvrdíte svoji suverenitu. Je složitější se s tím popasovat?

Body se od nás chtějí v každém zápase. Ale viděli jste náš minulý souboj doma s Bohemians. Hráli velmi dobře a zlomili jsme je až v samotném závěru. Každý soupeř je těžký. Ale my víme, co umíme, už jsme to ukázali na začátku sezony a nemáme se čeho bát.

Zato Sparta nezačala sezonu vůbec dobře.

Není potřeba se ohlížet na to, jak si Sparta vedla. Předchozí zápasy ukázaly, že tohle jde ve vzájemném souboji stranou. I když se v minulosti některému z týmů zrovna nedařilo, ten druhý to s ním měl těžké. Každý z nás si uvědomuje sílu Sparty. Víme, o jaký zápas jde.

V čem je tedy Sparta nejvíce nebezpečná?

Sparta svoji kvalitu potvrdila třeba doma s Teplicemi. Její hráči byli dostatečně rychlí, vytvářeli si šance, dali tři góly a soupeře jasně přehráli. Přitom Teplice jsou v naší lize vnímané jako velmi silný soupeř. Takže ten zápas nám dal návod, jak bychom tam hrát neměli.

Přišla vám vhod reprezentační přestávka?

To je složitá polemika, bereme to jako fakt. Každý fotbalista vám řekne, že raději hraje, než trénuje. Když už je ale těch zápasů moc, je to složitější. Proto jsme reprezentační přestávku využili, abychom se připravili na další blok utkání. A teprve uvidíme, jak se nám to povedlo.