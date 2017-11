Hattrick? Ten já asi nikdy nedám, tvrdí Krmenčík. O postup strach nemá

„V Luganu jsme si vybrali den blbec. Jsem rád, že jsme to před domácími fanoušky odčinili,“ řekl Krmenčík.

Plzeňský forvard je od začátku sezony k nezastavení. K devíti ligovým gólům přidal také pět evropských. Ty poslední dva v úvodní dvacetiminutovce čtvrtečního zápasu s Luganem.

„Byl to zápas pravdy. Teď nás čekají ještě dva zápasy, pokud je oba zvládneme, pokud vyhrajeme, postoupíme. Když budeme hrát jako dneska, určitě se toho nebojím,“ uvedl Krmenčík.

Zase to byly „jen“ dva góly. Michaeli, kdy vstřelíte hattrick?

Ten snad já nikdy nedám. Já jsem jenom dvougólový střelec. Ale tak uvidíme časem, třeba se to někdy povede, já to moc neřeším.

Gólů však dáváte v aktuální sezoně požehnaně. Jen za klub jich máte už čtrnáct. Kde se zastavíte?

Útočník je od toho, aby góly dával a mně se teď daří. Ale jindy se zase může dařit někomu jinému. Musím na sobě pořád dál pracovat.

Před dvěma týdny vás Lugano zaskočilo úspěšnou hrou na brejky a v prvním poločase v Plzni předvádělo podobný fotbal. Neměl jste trochu obavy, když se jim podobně jako v prvním duelu podařilo přelstít obranu?

Jsou k té hře tak nastavení. Znovu bránili v pěti lidech vzadu a do toho se vážně těžko dostává. Ale zvládli jsme to podle mě dobře, dneska se jim ty brejky tolik nedařily. Jak jsem říkal, u nich jsme si holt vybrali den blbec.

Trenér Vrba vás ve druhém poločase střídal - šetřil vás už na nedělní šlágr se Slavií?

To já nevím. Domluvení jsme na tom nebyli. Neříkal nic, že by mě chtěl šetřit, takže asi ne.

Ale před těžkým zápasem proti Slavii chvíle odpočinku pomůže, souhlasíte?

My tady máme dobrou regeneraci, dobré fyzioterapeuty. Pohrají si s náma a půjdem do toho zase nanovo.

Bude nedělní utkání zlomové pro celou ligu?

Vždyť ještě nejsme ani v polovině, tak bych ho zlomovým nenazýval. Náskok je v pohodě, ale je to fotbal a stát se může všechno. Víme, že Slavia je také nějakým způsobem rozjetá, ale hrajeme doma a tady to budou mít těžký.