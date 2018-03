Pilař přijede do Plzně s libereckými fotbalisty. Ale jen jako divák

V Plzni po návratu z Německa zrestartoval kariéru, jenže dál ho trápí zranění. Proto vzal zavděk hostování v Liberci, kam zamířil před dvěma týdny. „Očekávám větší herní vytížení, ale trochu mě mrzí, že Liberci nemohu pomoci hned. Nemůžu nic uspěchat,“ říkal Pilař po přesunu na sever Čech.

S novým trenérem Slovanu Holoubkem už se ale stihl pobavit o své možné roli. „Počítá se mnou na pozici, která je mi vlastní, levý kraj zálohy. Ale mohu hrát i pravého záložníka, případně podhrotového hráče či útočníka,“ vypočítal rodák z Chlumce nad Cidlinou.

Při stěhování pod Ještěd se mu vybavila i jedna smutná vzpomínka, když tady viktoriáni v sezoně 2011/12 přišli bezbrankovou remízou v posledním kole o mistrovský titul.

Radoval se právě domácí Slovan. „První poločas se nám nepovedl, ale ve druhém jsme trefili dvě tyčky a po zápase seděli hodně skleslí v autobusu,“ vyprávěl Pilař.

Pak přestoupil do německého Wolfsburgu a tam začaly jeho zdravotní trable. A když už se zdálo, že je konečně fit, v poslední zimní přípravě si poranil kotník. Přesto zůstává optimistou.

„Já jsem hlavně rád, že jsem si vyléčil to zraněné koleno, protože už to nevypadalo moc dobře. Jezdil jsem všude po Německu a bylo to složité. Teď se po dlouhé době těším na fotbal, na každý trénink,“ dodal navzdory dalšímu zranění.

I viktoriáni si přejí, aby se Pilař v Liberci rozehrál do staré, dobré formy. Ale samozřejmě až po ligovém zápase v Plzni, který se hraje v neděli od 17.15 hodin.