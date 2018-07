Fotbalová Plzeň hraje poprvé doma. Bude na Liberec vyprodáno?

„Jsem rád, že Plzeňáky baví fotbal, chodí v takovém počtu a doufám, že jich přijde zase kolem deseti tisíc,“ vzkázal fanouškům plzeňský kouč Pavel Vrba.

Zdůraznil také, že i příznivci Viktorie mají podíl na úspěších klubu. „Fotbal bez diváků nemá cenu, to oni nás ženou za úspěchy,“ doplnil muž, jenž na konci minulé sezony vrátil královnu Viktorii, jak týmu přezdívají právě fanoušci, na mistrovský trůn.

Nyní se dočkají, poprvé v nové sezoně svůj tým uvidí na trávníku Doosan Areny v ostrém zápase, i když pár tisícovek už jich sledovalo úvodní vítězství 3:1 na hřišti pražské Dukly.

„Ta výhra by nás mohla vystřelit do pohody a stavu, kdy si hráči uvědomí, že česká liga není tak jednoduchá, jak si třeba může někdo myslet,“ říkal už na Julisce trenér Vrba.

Na obratu se tam podíleli střídající hráči Tomáš Hořava a Jakub Řezníček. Pomůže jim to tentokrát do základní jedenáctky? To vám z lidí kolem týmu nikdo nepotvrdí, nicméně alespoň u jednoho z nich je to pravděpodobné. Jisté je, že chybět dál budou zranění Hejda s Kolářem, po středeční přípravě s Domažlicemi na marodku přibyl další stoper Hájek.

Zápas s Libercem nabádá mistrovskou Plzeň k obezřetnosti, soupeř patří delší dobu do české špičky, i když často mění kádr a letos má i nového kouče, Slováka Zsolta Hornyáka. Ten se v úvodním kole dočkal v premiéře výhry, Slovan porazil Karvinou 1:0 gólem ze závěru zápasu. Plzeňský trenér Pavel Vrba očekává i teď těžký zápas.

„Vzpomínám si na vzájemný duel na jaře, kdy jsme remizovali 2:2. Tenkrát jsme byli hodně zklamaní, že jsme nevyhráli. Bude to zajímavé, soupeř chce určitě hrát o příčky do první šestky tabulky,“ upozornil kouč Viktorie na kvality protivníka.