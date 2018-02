Plzeňský Zeman po blamáži s Jihlavou: Dostali jsme pořádnou facku

„Nedali jsme gól. Myslím, že šancí jsme měli dost, ale bohužel tam nic nespadlo. Navíc jsme prospali úvod a začali hrát až po inkasovaném gólu,“ viděl Zeman příčiny první ligové porážky v této sezoně.

Zdálo se mi, že Jihlava dobře bránila. Bylo složité zdolávat její defenzivu?

Ale my jsme se dostávali do centrů i do vápna, ovšem zakončení nebylo efektivní. Možná jsme byli málo důrazní. Oni byli vzadu dobře organizovaní a chodili do brejků. Neodehráli špatný zápas, ale my si taková zaváhání nemůžeme dovolit.

Berete porážku jako výstrahu?

Určitě to je varování. Dostali jsme pořádnou facku, abychom se probrali. Je třeba začít poctivě pracovat. Myslím, že to s trenérem probereme, zhodnotíme. Je třeba zase začít vyhrávat, aby se náš náskok neztenčoval.

Mohl mít na ten začátek utkání vliv čtvrteční pohárový zápas?

Ne, to ne. My jsme se na Jihlavu dobře připravili, ale bohužel to nevyšlo. Mrzí nás to. Chtěli jsme využít prostor po stranách, dávat balony do vápna, ale neprosadili jsme se.

Byla poměrně velká zima. Nese to s sebou nějaká specifika?

Nepřišlo mi to až tak extrémní, klasická zima. Navíc to je pro oba týmy stejné.

Na návštěvnosti se to ale podepsalo, souhlasíte?

To asi ano. Navíc se hrálo v pondělí, lidi musí chodit do práce...