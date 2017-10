Plzeňský Kopic: Hráli jsme do plných, rozhodující byla první branka

Zase ho bylo plné hřiště, byl u většiny akcí Plzně. I proti Brnu potvrzoval plzeňský záložník Jan Kopic, že ho podzim zastihl ve skvělé formě. Na první gól přihrával Krmenčíkovi, rozjel akci i před druhou brankou Hořavy a v poslední minutě první půle sám určil konečný výsledek 3:0.

„Rozhodující byla první branka. Hráli jsme do plných, podobně jako ve čtvrtek s Luganem. Ale dnes se nám povedlo jít do vedení,“ říkal pak Kopic novinářům.

I z toho bylo patrné, jak je rád, že dali viktoriáni rychle zapomenout na porážku v Evropské lize s Luganem 2:3 v minulém týdnu.

Bylo v kabině po čtvrtečním pohárovém zápase velké dusno. Proti Brnu jste předvedli lepší výkon?

Trenér spokojený nebyl a i sami jsme cítili, že to dobré nebylo. Měli jsme asi hodinové video, kde jsme si ukazovali chyby proti Luganu. Mysleli jsme, že Brno může zvolit podobný styl. Dobře jsme se připravili a zvládli jsme to.

Brno přivezl kouč Roman Pivarník, který tady ještě nedávno trénoval. Měli jste v utkání o to větší motivaci?

To si nemyslím. My hrajeme za Plzeň, tři body jsou pro nás důležité, ať hrajeme proti komukoliv. Na pana Pivarníka máme dobré vzpomínky, ale že bychom měli větší motivaci, to ne.

Zdálo se, že Brno vás ničím nezaskočilo?

Chtěli jsme si dát pozor, aby nevyjížděli do brejků. To se nám dařilo, protože jsme brzy získávali balony zpátky. Tím jsme ušetřili síly, protože jsme se nemuseli vracet až k vlastnímu vápnu.

Kouč Pivarník mluvil o přílišném respektu vůči soupeři. Cítili jste to tak i na hřišti?

Těžko říct. Myslím, že do prvního gólu hrálo Brno celkem dobře, moc jsme se tam do šestnáctky nedostávali. Až potom se to zlomilo, skoro z každé akce do poločasu jsme pak měli šanci nebo gól.

Vy jste si připsal branku i asistenci. Z čeho máte větší radost?

Asi z té přihrávky na Krmiho (Krmenčíka), protože to byl gól na 1:0. A v takových zápase, kdy hrajeme do plných, je velice důležité jít do vedení. Soupeř už pak nemůže jenom čekat a musí hru otevřít. Proti Brnu se nám to povedlo.

Ve druhém poločase jste další šance už neproměnili, vítězství mohlo být ještě vyšší. Jak moc to zamrzí?

Je to tak. Šli jsme třikrát čtyřikrát do přečíslení, bohužel jsme to nevyřešili dobře, nebo jsme zakončili nepřesně. Někdy se stačilo kouknout na druhou stranu, kde byli volní spoluhráči. Ale ze všeho gól dát nemůžeme. V poločase jsme vedli 3:0 a někdy to tak bývá, že ten druhý už pak není tak gólový.