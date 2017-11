Plzeňský Kopic: Náskok v lize je luxusní, ale my chceme dál vyhrávat

Je titul zase o kus blíž?

Náskok v lize je luxusní, ale my dál chceme vyhrávat, abychom soupeřům nedali ani čuchnout.

I bez kanonýra Krmenčíka jste nasázeli soupeři čtyři góly...

Absence Krmiho byla oslabení. Nebudeme říkat, že ne, jeho statistiky i předváděná hra jsou výborné. Ale povedlo se ho zastoupit, Baky odvedl velký kus práce a my jsme poprvé v sezoně dali čtyři góly. To naznačuje, že máme pořád kde brát.

Co říkáte na to, že jste vyrovnali klubový rekord, 16 výher v řadě?

To jsem ani nevěděl. Samozřejmě to těší, je za tím strašně moc práce. Povedlo se nám vyhrát i zápasy, kdy to nebylo ideální.

Co to o mužstvu vypovídá?

Asi jsme dobrý, umíme to. (úsměv) Nic ale není vyhraného, slavit ještě nemůžeme.

Kam až můžete vítěznou sérii dotáhnout?

(rozesměje se) Rád bych řekl nějaké číslo, ale vůbec nevím. Teď bych chtěl vyhrát v Evropské lize s Bukureští, kde nám jde o postup, pak v Teplicích a dál pokračovat tímhle stylem. Do konce podzimu máme čtyři zápasy a všechny budou nesmírně důležité.