Loučení s rokem 2017. Zlomí plzeňští fotbalisté doma Jablonec?

„Bude zima, bude mráz, ale doufám, že fanoušci budou zahřátí naším fotbalem a zima jim nebude. Doufám, že se tak stane a první dárek, který dostanou fanoušci k Vánocům, bude naše vítězství a udržení bodového náskoku v tabulce,“ přál si v rozhovoru pro web Viktorie trenér Pavel Vrba.

Bude však postrádat vykartovaného Limberského, zraněné Zemana s Pilařem a otazník je nad startem Řezníka. Naopak v sestavě už by se mohl objevit kanonýr Krmenčík, jenž se rychle zotavuje ze zranění kotníku. Otázkou zůstává, jestli naskočí do zápasu od začátku nebo až jako střídající trumf.

„Chceme vstoupit do jarní části soutěže stejně úspěšně, jako se nám to podařilo do podzimu,“ připomněl plzeňský trenér, že dnešním soubojem začíná druhá polovina ligy.

S Jabloncem se tedy viktoriáni střetnou v této sezoně už podruhé, v srpnu vyhráli ve druhém kole venku 1:0 brankou stopera Hájka.

„V české lize těžko najdete soupeře, o kterém byste mohli říct, že to s ním bude jednoduché utkání. Respektuju sílu každého. Jablonec je navíc pořád na dohled pohárových příček, určitě tady bude chtít uspět. Ale to my taky,“ říkal trenér Vrba.

Doma by rád zůstal i po posledním podzimním kole se stoprocentním bodovým ziskem.

Jablonečtí přijedou do Plzně kompletní, s přáním bodovat. „Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát. Chceme v Plzni dokázat něco, s čím málokdo počítá. Na podzim jsme poslední mužstvo, které jim může vzít tři body. Budeme se snažit, aby se překvapení zrodilo,“ kontroval jablonecký kouč Zdeněk Klucký.

Který z trenérů bude spokojenější večer po zápase?