Konec dovolené. Fotbaloví mistři z Plzně začali fyzickými testy

„Čeká nás náročné léto. Nemůžeme se plácat po ramenou a těšit se, všichni musíme pečlivě pracovat a mít vše nachystané,“ prohlásil už před startem přípravy generální manažer klubu Adolf Šádek.

I proto bylo ve středu v útrobách Doosan Areny opět živo, část hráčů tam absolvovala fyzické testy. Mezi prvními nastoupil na běžecký trenažér mladík Ondřej Štursa, kterého následovali zkušenější borci Jan Kovařík a Radim Řezník nebo zimní posily Tomáš Chorý s Luďkem Pernicou, jenž na jaře ještě hostoval v Jablonci. Nyní už se hned od prvního dne připravuje v Plzni.

Důležitá data letošního léta První čtyři přípravné zápasy sehrají viktoriáni na hřištích týmů z regionu - na Doubravce (19. 6. v 17), v Klatovech (23. 6. ve 14.3 0), v Mariánských Lázních se Sokolovem (27. 6.) a v Přešticích (1. 7.).

Začátkem prázdnin, 4.-14. července, absolvují svěřenci Pavla Vrby tradiční herní kemp v rakouském Westendorfu, kde je prověří tři zahraniční soupeři.

21. července startuje nový ročník české ligy, los proběhne o měsíc dříve v Praze.

Základní skupiny Ligy mistrů budou vylosovány 30. srpna ve francouzském Monaku.

Po funkčním testu na běžeckém pásu následoval v posilovně pod vedením týmových fyzioterapeutů Petra Naslera a Roberta Beneše silový test. „Jsem hotovej,“ oddechl si bezprostředně po jeho konci nový muž v plzeňském dresu Pernica.

„Co se týče běžeckých testů, tak ty jsem vždycky absolvoval v Praze jinou metodou. Na rozběhání byly tři minuty, měli jsme tam pětiprocentní sklon a po každé minutě se zvyšovala zátěž až do vyčerpání. Zde to je jiné,“ dodal stoper.

Každý hráč začíná na rozběhu 6 km/h a rychlost se postupně zvyšuje o 1,5 km/h. Každá fáze trvá tři minuty, mezi jednotlivými je pak minutová pauza. Vše se opakuje, dokud hráči můžou. Většina z nich vydrží až do zátěže 18 km/h, ti nejodvážnější pak postoupí na metu 19,5.

I Pernica pak ještě musel, stejně jako ostatní, do posilovny. „Nejsem žádný svalnatec. Druhá fáze byla snad ještě horší, to není nic pro mě. Shyby se mi nedaří, na ty jsem snad nejhorší v lize,“ usmál se v rozhovoru pro klubový web. „Tohle a třeba dřepy na jedné noze s činkami... To je pro mě vážně smrt,“ pokračoval stoper v lehčím tónu.

V posilovně hráči postupně zkoušeli skoky z místa, sprinty, bench, dřepy na jedné noze a shyby. Žádná legrace to nebyla.

Možná proto se všichni těší, až zítra vyběhnou v areálu v Luční ulici k prvnímu společnému tréninku.

„Nová kabina, nové angažmá, noví kluci... Těším se, až se s každým pozdravím. Začneme trénovat s balonem, to bude určitě příjemnější,“ usmál se nováček v plzeňském dresu.