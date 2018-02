Chceme napravit výsledky z prvního soustředění, říká plzeňský Hájek

Jenže lídr české ligy tady není kvůli přírodním krásám, ve Španělsku se chystá na zápasy vyřazovací části Evropské ligy s Partizanem Bělehrad i na start české ligy, v níž má po podzimu náskok 14 bodů.

„Osobně jsem rád, že jde už spíš o herní soustředění,“ doufá v rozhovoru pro klubový web Tomáš Hájek, že nejtvrdší část přípravy už má tým kouče Pavla Vrby za sebou.

Hájek zamířil v plzeňských barvách do známého letoviska podruhé. „Minulý rok jsme tady měli nádherné počasí. Doufám, že to vyjde i letos,“ přeje si 26letý stoper, jenž přišel do Plzně loni v zimě ze Zlína.

Vedle tréninků čekají na viktoriány během španělského soustředění také tři přípravné zápasy. Ten první už dnes s Legií Varšava, v neděli pak s rakouským SV Ried a v generálce příští středu prověří plzeňské fotbalisty osmý tým čínské ligy Kuej-čou Cheng-feng.

„Chceme napravit výsledky z prvního soustředění, kde nám poslední dva zápasy vůbec nevyšly,“ přeje si Hájek. Připomněl, že po vítězství nad švýcarskou Basilejí (2:1), viktoriáni vysoko podlehli rakouskému Salcburku (0:5) a čínské Šanghaji (1:5). Ta mimochodem hraje zítra s Legií Varšava, dnešním soupeřem Plzně. V týmu polského šampiona nastupuje český fotbalista Adam Hloušek, ale i rodák z Brazílie, Španěl, Maďar, Fin, Chorvat, Černohorec, Nigerijec, a dokonce dva Francouzi.

Legia už pobývá v Benidormu druhý týden a v prvním přípravném zápase tady porazila dánský Silkeborg 2:0. Dnešní zápas s Viktorií Plzeň se hraje od 15 hodin a stream z tohoto zápasu poběží na webu polského klubu, ze zbývajících dvou zápasů přímý přenos s největší pravděpodobností nebude.