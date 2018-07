Vrba: Byl bych překvapený, kdyby se liga obrátila naruby

A šampionem je právě jeho tým. „Začátek sezony nebude tak hektický,“ uznal Vrba při čtvrtečním setkání s novináři na soustředění v rakouském Westendorfu.

V přípravě zatím nepoznal jeho tým hořkost porážky, navíc plzeňskou defenzivu překonaly jen České Budějovice. V sobotu už čeká Viktorii od 15.30 na stadionku ve Schwazu generálka s Dynamem Kyjev.

Zdá se, že v přípravě všechno běží bez chyb. Neznervózňuje vás to trošku?

Když to loni nefungovalo, byli jsme kritizováni, teď zase máme být nesví... (směje se) Ale ono taky všechno nefunguje, třeba s Českými Budějovicemi jsme dostali tři góly. Úplně bez chyb to určitě není, ale kádr je velice silný, z toho mám radost. Hráči budou mít těžké prosadit se do základní jedenáctky, ale pro mě je to výhoda.

Sezona začíná za pár dnů, s čím do ní půjdete?

Chceme uspět v lize i v Champions League, ale tam to bude hodně náročné, když vidím složení košů. Jsem rád, že příprava zatím vychází i bez vážnějších zranění. Doufám, že to vydrží a do sezony půjdeme v plné síle.

Ale nějaké zdravotní trable přece jen jsou...

Větší problém teď má Dan Kolář (léčí achilovku - pozn. aut.). Lukáš Hejda zatím trénoval individuálně, ale v nejbližších dnech se připojí k týmu. Marod je i mladý Štursa, ale nejsou to tak závažná zranění jako před rokem.

I tak máte početnější kádr než v minulých letech, nakolik je pro trenéra složité s tím pracovat?

Hodně jsme o tom s vedením diskutovali. Ale na podzim nás čeká přes dvacet zápasů, proto jsme se rozhodli pro širší kádr, i když někteří hráči ještě odejdou.

Bude se případný odchod týkat některého z útočníků, které zatím máte čtyři?

Je pravděpodobné, že všichni v kádru nezůstanou. Ale třeba Řezníček, který se vrátil z hostování v Olomouci, nás v přípravě utvrzuje, že si šanci zaslouží.

Už se vám krystalizuje základní sestava?

Nebudu tvrdit, že nemám představu, mám určitý okruh hráčů. Pořád ale zbývá do začátku soutěže skoro týden, může se stát cokoliv. Ale ty poslední zápasy nám ukázaly hodně, některé pasáže snesly měřítko, které bychom chtěli předvádět.

Trenér Pavel Vrba při oslavě plzeňského titulu.

V týmy je hodně hráčů nad 30 let. Jak dlouho myslíte, že si udrží výkonnost?

Vzpomínám si na dobu, kdy jsem ještě hrál já a to nastupovali právě hráči mezi 28 a 33 roky. Hlídali si svoje posty a mladí to měli těžké. Ať už to bylo v Dukle, v Baníku, ve Spartě, hráli i v reprezentaci. Ona se spíš změnila doba, že některé kluby teď dávají šanci mladým, aby je mohli prodat a pomohli si finančně. Myslím, že není nic špatného, když budou v Plzni hrát kluci ve 32, 33, možná někteří i v 35 letech, když na to budou mít výkonnost. Vůbec to není o věku. Ale nemyslím si, že všichni pětatřicetiletí budou v základu Viktorky.

I vy jste posilovali, jak jste spokojený s doplněním kádru?

Myslím, že nám přestupová politika vyšla. Začala už zimním příchodem Pernici, který jaro dohrál v Jablonci. Takový typ konstruktivního stopera nám chyběl. Procházka také pomůže v defenzivě, Ekpai zase posiluje útok. Hledali jsme mladší hráče, kteří by postupem času nahradili ty starší. Také Bucha je investice do budoucna. Máme zajímavý kádr, navíc je to dobrá investice, protože to nestálo moc peněz.

Nejtěžší test na konec. Plzeň čeká Dynamo Kyjev V sobotu se fotbalisté Viktorie utkají s ukrajinským Dynamem Kyjev. Generálka na start nové sezony se hraje od 15.30 hodin ve Schwazu. Kyjev je nejúspěšnější ukrajinský klub v dějinách. Získal 28 mistrovských titulů (13 v sovětské a 15 v ukrajinské lize), v letech 1975 a 1986 triumfoval v Poháru vítězů pohárů. Na poslední ukrajinský titul dosáhl v sezoně 2015/16, další dva roky skončil druhý za Šachtarem Doněck. Těsný boj to byl hlavně v uplynulé sezoně. V nadstavbové části o titul, kde se šest týmů utká dvoukolově každý s každým, Dynamo vyhrálo všechny zápasy kromě jediného - ve 30. kole remizovalo 1:1 s pátým Mariupolem, což jej připravilo o titul. Ještě v minulé sezoně v Dynamu působil Domagoj Vida, na MS hraje i další Chorvat Josip Pivarič, který do Kyjeva přišel před minulou sezonou ze Záhřebu. Do Dynama se vrátil i Ruslan Rotaň, který působil ve Slavii, v útoku pak řádí Dieumerci Mbokani z DR Kongo, který hrál Premier League za Hull a Norwich.

Věříte tedy, že můžete být ještě silnější než v minulé sezoně, která skončila takovým úspěchem?

Lepší než první být nemůžeme, ale to berte s nadsázkou. Myslím, že soupeři, kteří loni asi podcenili úvod soutěže, budou tentokrát lépe připraveni. Udělají maximum, aby na tom byli lépe. Očekávám, že se zase vytvoří silná čtyřka pětka klubů, které budou bojovat o příčky nejvyšší. A my chceme být mezi nimi.

Kdo další v ní bude?

Byl bych hodně překvapený, kdyby se česká liga nějak obrátila naruby. Myslím, že to pojede ve stejných kolejích. Jenom opakuji, že mužstva, kterým se minulá sezona až tolik nevydařila, budou mít vyšší ambice.

Změnilo se v přípravě něco i s ohledem na to, že jdete rovnou do skupiny Ligy mistrů?

Hlavně to, že nemusíme hrát kvalifikaci. V minulých letech jsme se touhle dobou klepali, kam pojedeme, na koho narazíme. Nebylo to nic příjemného. Když jsem teď viděl, jaká mužstva jsou v předkolech, tak se mi zježily chlupy na těle. Na začátku sezony byl vždycky prioritou postup do základní skupiny poháru. Tentokrát to tak není, soustředíme se na prvních osm ligových kol. Doufám, že to bude klidnější a snad se nám povede start jako v minulé sezoně.

Nebude ale složitější zase hráče udržet v napětí, když zápasů není tolik a nebudete asi tolik rotovat sestavou?

Pro ty, kteří zpočátku hrát nebudou, to bude složitější, ale každý si určitě chce zahrát Ligu mistrů. V prvních osmi kolech si budou budovat svoji pozici a někdo ji může ztratit. Pro některé kluky to může být třeba poslední šance hrát Champions League, udělají všechno pro to, aby si ji zahráli.

Hráči si do Ligy mistrů vesměs přejí Real Madrid. Máte vy nějaký vysněný los?

Co jsem koukal na složení košů, tak můžeme dostat třeba Lokomotiv Moskva, Dynamo Kyjev a k tomu možná Ludogorec (ten ještě hraje kvalifikaci - pozn. aut.). Z toho by asi fanoušci moc velkou radost neměli... Na druhou stranu to může být Real Madrid, Manchester United a někdo další atraktivní. Já bych byl rád, aby to bylo trošku namíchané. Abychom měli šanci bojovat o třetí místo, které zaručuje jaro v Evropské lize. Každý bod, který uhrajeme, by byl skvělý a postup z třetího místa úžasný.