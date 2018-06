Plzeň znovu poznala: Jak je důležité míti v týmu Marka Bakoše...

Výrazné momenty 13. září 2011 - Bakoš vstřelil do sítě běloruského Borisova při remíze 1:1 v Edenu historicky první branku Viktorie v Lize mistrů. V odvetě pak svým gólem zajistil vítězství 1:0 a postup do vyřazovací části EL. Už předtím v předkolech skóroval šestkrát.

23. února 2012 - v odvetě vyřazovací části EL byl na hřišti Schalke po hodině hry hloupě vyloučen. Viktoriáni pak v prodloužení prohráli 1:3.

30. srpna 2012 - Bakoš střílí belgickému Lokerenu doma v odvetě jediný gól a zajišťuje Plzni postup do základní skupiny Evropské ligy. Týden předtím se trefil i při porážce 1:2 v Belgii.

2. října 2013 - v nastaveném čase dává gól v Lize mistrů venku proti CSKA Moskva, snižuje na konečných 2:3. Po domácí výhře 2:1 pak viktoriáni postoupili díky lepším vzájemným zápasům do vyřazovací části EL, v níž už ale Bakoš jen paběrkoval.

20. února 2016 - Bakoš si připsal svůj první ligový hattrick. Bylo to v dresu Liberce, kde v té době působil, a zajistil vítězství 3:2 v derby s Jabloncem.

15. září 2016 - po návratu z Liberce do Plzně skóroval slovenský forvard v Evropské lize proti slavnému AS Řím při domácí remíze 1:1.