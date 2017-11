Vrba zase dělal kotouly. Vytříbil jsem techniku, shodil nějaké to kilo

Plzeň po čtyřech letech postoupila ze základní skupiny pohárů, když v pátém utkání Evropské ligy porazila rumunský FCSB 2:0.

Do jarní vyřazovací části postoupila proto, že má zase Vrbu. Vzpomínáte? Podzim 2011, výhra na hřišti Borisova, pak remíza s AC Milán, třetí místo ve skupině Ligy mistrů.

O rok později triumf nad Atlétikem a postup z první příčky Evropské ligy.

Na podzim 2013 se Vrba s Plzní loučil vítězstvím nad CSKA Moskva, které zaručilo opět třetí místo ve skupině Ligy mistrů a účast v jarní části Evropské ligy. Od té doby nic. Až ve čtvrtek.

„Všechny předchozí postupy byly strašně těžké,“ vybavoval si Vrba. „Atlético Madrid, úžasný zápas. CSKA Moskva tady v prosinci. Předtím AC Milán... Teď je příjemnější, že jsme si to zajistili s předstihem. Ale nesrovnávejme dnešek s Ligou mistrů, tam je to mnohem náročnější.“

Jak náročný byl ten proti rumunskému FCSB?

Vidím tady v sále dost zkušených lidí, takže to nechám na vás. Vy to popíšete líp.

Byl to váš nejlepší letošní výkon v pohárech?

I minule s Luganem to byl z naší strany ofenzivní a zajímavý zápas, hezký pro diváky. Dnes šedesát minut skvělých, ale ve finální fázi jsme nebyli důslední a důrazní. Že jsme z těch situací nedali gól, beru jako minus. Nakonec jsme ho přece jen dali a dobře jsme to odbránili. Jsem spokojený, porazili jsme podle mě nadprůměrné evropské mužstvo.

A naplnili ambice. Souhlasíte?

Sami víte, že jsme v létě z kvalifikace chtěli postoupit do skupiny a další postup by byl nadstavba. Takže to tak berte.

Příští sezonu chcete hrát Ligu mistrů, neměl by být postup ze skupiny Evropské ligy spíš povinností?

Strašně podceňujete kluby v Evropě. Byl jsem v Rusku a sám poznal, jak je to těžké. Říkali jste, že Lugano není mužstvo, přitom teď porazilo Beer Ševu, která má za sebou slušné výsledky. Musíte respektovat sílu Evropy, my nejsme její pupek. Nebudu tvrdit, že nemáme ambice, ale musíme mít pokoru.

I s předkolem jste vyhráli počtvrté za sebou doma. Jaké to je?

Super. Jsem rád, že fotbal hráče baví, že střílí góly, že se dostáváme do ofenzívy se spoustou hráčů. Fotbal je jednoduchý, ale hráči musí být tlačeni k tomu, aby uběhli o dvacet metrů víc. Pak se dá soupeř překvapit. Když bude ve vápně jeden hráč, těžko se budeme prosazovat.

Proti FCSB se gólově prosadil Petržela, předtím vám důležitá utkání vyhrál Kolář. Jak jsou tihle zkušení hráč pro vás cenní?

Spoustě lidem, nejen vám novinářům, dokazují, že fotbal hrát umí, že ještě nekončí, i když jim to někteří připomínali. Jsem rád, že se jim tak daří.

Při zranění Krmenčíka jste na hrotu dal přednost Řezníčkovi před Bakošem. Proč?

Mysleli jsme si, že Steaua bude hrát hodně ofenzívně, takže nám pomůže rychlejší hráč. Ne, že bychom nevěřili Bakošovi, ale Řezníček je přece jen o trochu rychlejší, aby je pozlobil víc. Mára Bakoš je spíš útočníkem do plné obrany, do zhuštěných prostor.

Asi Řezníčka nepochválíte, když zahodil několik šancí a nedal gól?

S výkonem jsem spokojený byl, ale dostal se do situací, které musí útočník zakončit líp. Proto jsem se zlobil. Neproměnil, co mu spoluhráči vytvořili.