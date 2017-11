Pro nás starší je to nádhera. Můžeme to dotáhnout daleko, řekl Petržela

Plzeňští v parádním zápase porazili rumunský klub FCSB (2:0), někdejší Steauu Bukurešť, a Petržela hrál jak v dobách své největší slávy.

Jak snadné pro něj bylo prokličkovat se na malé vápno, jak snadné připravit spoluhráčům šanci. A jak snadné bylo krátce po pauze pro něj skórovat.

„Příjemný pocit, spokojenost,“ zářil čtyřiatřicetiletý záložník.

Je to pro vás „veterány“ satisfakce?

Je to hezký, užívám si to. Nechci říct, že jsem ve fotbalovém důchodu, ale patřím ke starším. Každý takový úspěch je nádhera. Dá se říct, že je to nadstavba.

Postoupili jste rychleji, než jste čekali?

Mysleli jsme si, že Beer Ševa v Luganu ztratí, což se potvrdilo. Ale pro nás bylo stejně důležité, abychom vyhráli doma. Jsme rádi, že je hotovo, že můžeme být v klidu. Ale na poslední zápas do Izraele letíme pro vítězství.

Proti FCSB jste na podzim hráli už počtvrté, poprvé vyhráli. Byl to snazší zápas proto, že soupeř už měl postup jistý?

Většinou, když máte postup v kapse, je to takové volnější. Ale pořád je to Steaua, výborný soupeř, skvělí hráči. Nebyli příliš oslabeni tím, že nepostavili tři hráče ze základní sestavy. Byli nepříjemní. Pokud jsme jim dali prostor, vytvořili si šance. Ale i my jsme hráli dobře.

V čem jste se proti předchozím zápasům s FCSB zlepšili nejvíc?

Šli jsme si za tím, bylo vidět, že jsme od začátku měli šance, tlak do vápna. V první půli jsme měli tři čtyři. Nepanikařili jsme, že jsme je zahazovali. Trenér nám o půli řekl, že máme pokračovat v tom, co dosud, že gól dáme. To se potvrdilo hned zkraje druhého poločasu.

Není obvyklé, aby české mužstvo proti silným týmům hodně útočilo. Kde se to ve vás vzalo? Díky velkému sebevědomí?

Asi ano, v lize se nám daří. Máme sebevědomí dost na to, abychom v Evropě něco předvedli. Hráli jsme doma, nebyl důvod hrát zanďoura.

Plzeň je počtvrté v jarní části evropských pohárů. A pokaždé s trenérem Vrbou. Co to ukazuje?

Asi má dobrou karmu, že se mu to s námi zase povedlo. Trenér nám dá nějaký instrukce, ale na hřišti je to už na nás.

Po každém postupu dělal před fanoušky na hřišti kotrmelec. Hecovali jste ho i teď?

Já osobně ne, ale on je šoumen, pro diváky udělá cokoli.

Jste připraveni na Ligu mistrů, kam díky velkému náskoku v domácí soutěži směřujete?

Těžko říct, zatím se nám daří. Ale takhle o tom mluvit je zatím hodně brzy. Nevím, co se bude dít, je to všechno strašně daleko.