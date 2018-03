Šance je a my budeme bojovat, slibuje Hořava před odvetou se Sportingem

● Rui Patrício (brankář, 30 let)

odchovanec klubu a jednička portugalské reprezentace, kterou dovedl k titulu na ME 2016. Pak byl v nominaci na Zlatý míč.

● Fabio Coentrao (obránce, 30 let)

ve Sportingu je na hostování z Realu Madrid, s nímž vyhrál Ligu mistrů (2014, 2017), při dalším triumfu královského klubu v této soutěži (2016) hostoval v AS Monaco.

● Jérémy Mathieu (stoper, 34 let)

další vítěz Ligy mistrů, s Barcelonou v ní triumfoval v roce 2015. Za francouzskou reprezentaci odehrál pět zápasů.

● William Carvalho (záložník, 25 let)

další mistr Evropy z roku 2016, ve Francii patřil do základní sestavy. Rok předtím si rodák z Angoly zahrál i na Euru do 21 let v Česku.

● Bas Dost (útočník, 28 let)

nizozemský kanonýr se ve Wolfsburgu potkal s Václavem Pilařem, první zápas vynechal kvůli svalovému zranění. Dokonale ho však zastoupil kolumbijský forvard Montero, jenž dal oba góly.