Na domácí odvetu s Partizanem zbývají v Plzni stovky vstupenek

A vy stále ještě můžete být u toho, v prodejí zbývají stovky vstupenek na atraktivní zápas, v němž se svěřenci kouče Pavla Vrby představí poprvé v této sezoně domácímu publiku.

„Jsou to už čtyři roky, kdy jsme si naposledy vyřazovací část Evropské ligy zahráli. To samo o sobě určuje výjimečnost zápasů s Partizanem. Všichni si uvědomujeme, že nás čeká soupeř, který si v Srbsku hraje společně s Crvenou Zvezdou vlastní ligu. My se ale vydáme ze všech sil, protože v podobných zápasech je to nutnost,“ prohlásil už před cestou k dnešnímu utkání do Bělehradu pro klubový web David Limberský, pamětník všech plzeňských účastí v jarních bojích Evropské ligy.

V nich viktoriány nezastavily ani tak věhlasné kluby, jakými jsou SSC Neapol nebo Šachťar Doněck. Naopak stopku jim vystavilo po památné premiéře na zrekonstruovaném stadionu ve Štruncových sadech Schalke 04 a později i Fenerbahce Istanbul či nabitý Olympique Lyon.

Jenže to všechno už je minulost. Teď žijeme přítomností a v Doosan areně se představí Partizan Bělehrad. A viktoriáni myslí na postup. „Dostat se mezi nejlepších šestnáct týmů Evropské ligy je pro nás úžasná motivace. Doufám, že nás diváci v boji o postup podpoří a budou za námi v prvním jarním zápase stát. Teď to budeme opravdu potřebovat, protože postupem můžeme vyrovnat naše historické maximum,“ připojil se obránce Radim Řezník.

Prodej lístků nadále probíhá ve Viktoria shopu, k dispozici je několik stovek vstupenek ve všech cenových relacích. Stále je možné zakoupit dvě, čtyři nebo šest vstupenek v řadě vedle sebe.

„Fanoušci by neměli s nákupem čekat na poslední chvíli, v den utkání už totiž nebude možné vstupenky zakoupit,“ upozorňuje mluvčí klubu Václav Hanzlík.