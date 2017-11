Vrba tají své záměry: Plzeň má k dispozici dvaadvacet výborných hráčů

První vzájemný zápas v Luzernu vyhráli fotbalisté Lugana 3:2. „A od zápasu s námi neprohráli, to vítězství jim pomohlo,“ říkal na tiskové konferenci Pavel Vrba. Doma by se rád z výhry radoval on.

Co musíte změnit oproti původnímu zápasu?

Nesmíme být tak nedůrazní, nepřesní v kombinaci, abychom nedovolili soupeři chodit do brejků. V tom jsou strašně silní, ukázali to už v domácím zápase. Pokud jim to umožníme, budeme mít problémy. A v útočné fázi musíme být důraznější.

ON-LINE Plzeň vs. Lugano ve čtvrtek od 21:05

V čem vidíte největší sílu soupeře?

Dostávali jsme tam góly z brejků, po našich ztrátách ve středu hřiště. Oni byli dobře organizovaní, trpělivě bránili a čekali na naše chyby a z toho těžili. Od zápasu s námi neprohráli, to vítězství jim pomohlo.

Dají se očekávat nějaké změny?

Určitě nebudeme hrát ve stejné sestavě jako v Karviné.

Budete brát při skládání sestavy ohled i na to, že vás v neděli čeká v lize důležitý zápas se Slavií?

Teď se soustředím jen na Lugano, chceme uspět v Evropské lize a doufám, že se nám to podaří.

Kdybyste měl k dispozici jednu nejsilnější sestavu, postavíte ji na Lugano, nebo proti Slavii?

Plzeň má k dispozici dvaadvacet výborných hráčů, jedenáct z nich nastoupí proti Luganu. Určitě nebude hrát Roman Hubník, který má zdravotní problémy, jinak jsou všichni v pořádku.