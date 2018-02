Do důchodu nepatří. Limberský a Petržela prodloužili v Plzni smlouvy

„Jednání probíhala delší dobu, nyní jsme všechno definitivně stvrdili podpisem. Jsem rád, že Milan i David budou dál oblékat dres Viktorie. Je to určitě dobrá zpráva i pro naše fanoušky,“ řekl generální manažer Adolf Šádek.

„Věk nehraje zásadní roli. Pro nás je důležité, jaké výkony odvádí na hřišti a zde dlouhodobě prokazují nezpochybnitelnou kvalitu. Oběma přeju hlavně pevné zdraví a aby se jim i celému týmu dařilo.“

Levý obránce Limberský je v Plzni odmalička. Ligu začal hrát od devatenácti, v kádru áčka je s třemi krátkými přestávkami patnáct let. Půl roku v Modeně, půl roku v Tottenhamu a ročník 2007/2008 ve Spartě.

Krajní záložník Petržela přišel v lednu 2008 ze Sparty a s výjimkou ročního angažmá v Augsburgu od té doby nehrál jinde.

V Plzni jsou služebně nejstarší spolu se záložníkem Danielem Kolářem.

Oba spojuje účast na mistrovství světa do 20 let ve Spojených arabských emirátech, odkud se odrazili k parádním kariérám.

Spolu válčili za národní mužstvo na Euru 2012 v Polsku, Limberský s národním mužstvem zažil i šampionát o čtyři roky později ve Francii.

Oba byli u toho, když kouč Pavel Vrba na podzim 2008 začal českého hegemona budovat. V Plzní jsou považováni za jeho fotbalové syny.

„Upřímně jsem si nedovedl moc představit, že bych z Viktorie měl odejít. Věřím, že společně můžeme zažít další krásné vítězné chvíle,“ řekl David Limberský.

„Cítím to úplně stejně jako David. Ve Viktorce jsem doma, máme nejlepší fanoušky. Jsem rád, že mi klub dal důvěru a já mu to chci vrátit výkony na hřišti. Po fyzické stránce se cítím skvěle, máme za sebou poctivou tvrdou přípravu a věřím, že to na jaře zúročíme,“ vzkázal Petržela ze soustředění ve Španělsku.

Limberský v klubu zažil všechny čtyři ligové tituly (2011, 2013, 2015 a 2016), Petrželovi chybí druhý, protože ročník 2012/2013 strávil v Augsburgu.

Bylo to pro něj nepovedené angažmá a rád se po roce v bundeslize do Plzně vrátil. Limberský se vracel třikrát: v létě 2004 z Modeny, v létě 2005 z Tottenhamu a v létě 2008 ze Sparty.

Mimochodem, jak Limberský, tak Petržela měli období, kdy se schylovalo, že v Plzni skončí.

Limberský naposledy před rokem, když po ligovém utkání s Libercem opustil týmový hotel a vrátil se až nad ránem. Za to dostal vysokou pokutu. V září 2015 v opilosti zavinil autonehodu, v Plzni kvůli tomu přišel o kapitánskou pásku a rovněž dostal vysokou pokutu.

Petržela zase loni v létě dostal svolení, aby si hledal nové angažmá. „Pak se zranil Venca Pilař a já zůstal v Plzni. Dostal jsem se na lavičku, potom do základu,“ líčil. V ročníku 2015/2016 za trenéra Krejčího byl zase často jen náhradníkem.