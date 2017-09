Kolář: Kdo by před začátkem ligy řekl, že teď povedeme tabulku

Zpočátku to vypadalo na jasný zápas, co se potom stalo, že z toho bylo drama?

První poločas jsme měli pod kontrolou, ale Zlín vystřelil jednou na bránu a snížil na 1:2. My jsme předtím nedotáhli nějaké brejky. Ve druhém poločase byli hosté opticky víc na míči, ale zase měli jednu velkou šanci. Nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce.

Mohla se na týmu projevit únava po zápase Evropské ligy v Rumunsku?

Neřekl bych, i když někdo byl možná víc unavený. Podstatné je, že jsme vyhráli.

Trenér Vrba říkal, že vám ve druhé půli chyběla kvalitnější rozehrávka. Souhlasíte?

Hodnocení bych nechal na trenérovi. Já myslím, že se všichni snažili hrát, jak nejlépe umí. Soupeř na nás navíc byl velmi dobře připravený.

Bylo to proti Zlínu nejtěžší podzimní vítězství?

Všechny zápasy jsou velmi těžké. Někdy to jde snadněji, jindy to stojí více sil. Zlín má svoji kvalitu a dneska to prokázal.

Po sedmi kolech vedete ligu o šest bodů před Slavií a o deset před Spartou. Co to pro vás znamená?

Kdo by to byl před začátkem ligy řekl, co. To, že teď vedeme tabulku, ani o kolik bodů, není vůbec podstatné. Důležité to bude až na konci soutěže. My jsme rádi tam, kde jsme, a doufám, že tam vydržíme až do konce ligy.

Nakolik v tom hraje roli los, přece jen ty těžké zápasy se Spartou a Slavií máte ještě před sebou?

Vy pořád mluvíte jen o Spartě a o Slavii. Já bych neřekl, že to jsou nejdůležitější zápasy ligy. Těžké jsou právě ty, jako ten se Zlínem, kdy si každý myslí, že snadno vyhrajete. Těžký zápas byl v Jablonci nebo doma s Olomoucí, kterou teď všichni chválí. Musíme se dobře připravit na každý zápas.

Sledovali jste nějak nedělní derby Sparta – Slavia?

Koukali jsme, a fandili jsme remíze. Nakonec vyhrála Slavia a nutno říct, že zaslouženě.