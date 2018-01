Musíme se z přídělů poučit, řekl po debaklu plzeňský Krmenčík

Je to ale jen chabá útěcha na poslední dva debakly. Už před středečním utkáním proti Šanghaji dostali viktoriáni pět branek od Salcburku (0:5). Přitom soustředění začali výhrou nad Basilejí (2:1).

„Doufám, že se z těch posledních dvou zápasů poučíme,“ říkal Krmenčík v rozhovoru pro web Viktorie. Včera se spoluhráči ještě naposledy v Marbelle trénoval, večer už tým zamířil domů. Po dvou dnech volna nastoupí v neděli v Luční k zápasům akce „Kopeme za fotbal“ proti Holoubkovu (11) a Mladoticím (13).

Jak byste okomentoval poslední porážku s čínskou Šanghají?

Máme za sebou těžké soustředění, byl to tady náš poslední zápas. Asi jsme ve druhé půli měli těžší nohy a nevyšlo to rozhodně podle našich představ. A byl z toho takový debakl. Chtěli jsme vyhrát…

Místo toho jste ve druhém zápase po sobě pětkrát inkasovali…

Všechny nás to mrzí. Musíme se z těch dvou přídělů poučit. Snad se potvrdí rčení: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Těší vás alespoň, že jste se po nějakém čase zase prosadil gólově? Jak byste popsal vaši trefu?

Čermus (Aleš Čermák) dostal nádherný balon, jenom mi ho sklepnul a já ze dvojky vystřelil. Sice doprostřed brány, ale gólmanovi to prošlo mezi nohama.

Brzy se do Španělska vrátíte a už to bude chtít i lepší výsledky. Souhlasíte?

Druhé soustředění už nebude kondiční, ale především herní. Nohám se uleví. A já doufám, že se chytíme nějakým vydařeným zápasem. Věřím, že to zvládneme se ctí, jak se na Viktorku sluší a patří.