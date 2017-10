Hezký výsledek, po Luganu bylo důležité vyhrát, řekl plzeňský Hořava

„Radost jsem měl velkou, vždyť jsem se naposledy trefil v prvním kole. Balon tam dlouho poskakoval. Soustředil jsem se, abych netrefil gólmana,“ usmíval se záložník Viktorie.

Plzeň díky vítězství 3:0 a ztrátě Slavie s Libercem zvýšila v čele ligy náskok na jedenáct bodů.

Spravili jste si chuť po pohárové porážce s Luganem?

Ten zápas ve Švýcarsku nebyl povedený. O to důležitější bylo vyhrát nad Brnem, což se povedlo. To je hezký výsledek.

Čím si vysvětlujete tu proměnu proti zápasu ve Švýcarsku?

Těžko říct. Možná sehrálo roli i domácí prostředí, kde máme za sebou diváky. Většině mužstev se hraje lépe doma. A možná to teď vyzní jako fráze, ale je to pravda: každý zápas je jiný. Lugano hrálo výborně zezadu. My jsme to nezvládli takticky, nezachytávali jsme jejich hráče, kteří chodili do brejků. Já věřím, že tuhle porážku ještě v Evropské lize odčiníme.

Dalo by se říct, že o výhře s Brnem jste rozhodli za čtvrt hodiny…

Brno se ze začátku drželo, hrálo celkem dobře. Ale máme silné ofenzivní hráče, začali jsme se víc nabízet. Chodily i průnikové nahrávky, těch patnáct minut bylo velmi dobrých a rozhodlo o zápase.

Sledoval jste při vaší gólové střele i brankáře? On tam tak zvláštně poskakoval…

Přišlo mi, že trošku zaspal. I já jsem byl zaskočený, balon tam byl dlouho volný. Měl jsem pocit, že jsem blízko, soustředil jsem se, abych ho netrefil a dal jsem co největší ránu.