Plzeňští fotbalisté odletěli za teplem, už ve středu vyzvou Basilej

„Všichni se už těšíme do Španělska, kde sice budeme pořád hodně trénovat a pro všechny to bude náročné, ale už to bude v teple, na trávě a více s míčem,“ popisoval ještě před pondělním odletem na jih Evropy v rozhovoru pro klubový web záložník Jan Kopic.

Viktoriáni zároveň na soustředění sehrají tři zápasy s atraktivními zahraničními soupeři. Postupně se střetnou se švýcarskou Basilejí, rakouským Salcburkem a čínskou Šanghají.

Soupeři ve Španělsku * středa 17. ledna 15 hodin

Viktoria Plzeň - FC Basilej

- švýcarský mistr z posledních sezon a pravidelný účastník Ligy mistrů, jehož dres oblékají dva čeští reprezentanti, gólman Tomáš Vaclík a obránce Marek Suchý * sobota 20. ledna 16 hodin

Viktoria Plzeň - Red Bull Salcburk

- rakouský šampion z posledních čtyř sezon, na podzim vyhrál bez porážky svou skupinu Evropské ligy, v níž byl i Ol. Marseille, Konyaspor a Vitoria Guimares * středa 24. ledna 16 hodin

Viktoria Plzeň - Šanghaj Šen-chua

- aktuální vítěz Čínského poháru, účastník Asijské ligy mistrů, působí zde Nigérijec s italským pasem Obafemi Martens nebo Demba Ba ze Senegalu, Argentinec Tévez se v zimě vrátil do Boca Juniors Při druhém pobytu ve Španělsku, začátkem února v Benidormu, Viktorii prověří Legia Varšava (1. února) a rakouský Ried (4. února). Soupeř pro generálku je zatím v jednání (7. února).

„Na takových zimních soustředěních většinou potkáte soupeře, kteří už mají nějaké jméno. Pro nás je to pokaždé obrovská zkušenost. A je určitě lepší, když se potkáme s mužstvy, která jsou ve stejné fázi zimní přípravy jako my,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba po posledním přípravném zápase se Sokolovem uplynulý víkend.

Zároveň naznačil, že v následujících dnech už se také změní skladba tréninků. Vždyť ostrý start do sezony čeká jeho svěřence už za měsíc. V prvním zápase play-off Evropské ligy v Bělehradě nastoupí proti domácímu Partizanu.

„Prvních čtrnáct dnů je vždy o nabírání kondice, to už máme za sebou. Ve Španělsku se budeme věnovat víc taktickým věcem,“ pokračoval trenér Viktorie.

Do Španělska vzal ještě kompletní kádr včetně momentálně zraněného Lukáše Hejdy, který na jihu absolvuje rehabilitaci. Chybí pouze dlouhodobě zraněný stoper Jan Baránek. Ke zužování týmu může dojít až před odletem na druhé soustředění do Španělska, ale vůbec k němu také dojít nemusí.

„Je možné, že pak nastanou nějaké změny, ale nebude to tak hrozné, možná se budou týkat jednoho či dvou hráčů. Ale musí jít do klubů, kde to má svou kvalitu a smysl. Jinak kádr zužovat nebudeme,“ naznačil Vrba.

Viktoriáni budou v Marbelle až do 25. ledna. Po návratu sehrají v neděli dva zápasy rámci akce pivovaru Gambrinus Kopeme za fotbal - ve 13.00 s Mladoticemi a v 15.00 s Holoubkovem. A 31. ledna se plzeňští fotbalisté vydají zpátky do Španělska, tentokrát do známého letoviska Benidorm.