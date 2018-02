Vrbův asistent: Zápas jsme odmakali a už se blížíme do finále

„Kdybychom proměnili naše šance, dáme tři čtyři góly,“ řekl asistent trenéra Dušan Fitzel po remíze 0:0 s důrazně hrajícím Riedem.

Nečekali jste pohodovější utkání?

Čekali. Ried nás trochu zaskočil agresivitou, takže se nám zápas nepovedl tak dobře jako minule proti Legii Varšava (5:1). Soupeř k tomu přistoupil výborně, napadal, agresivně presoval, byl nepříjemný ve všech soubojích.

Kdy jste vytušili, že Ried bude kousat daleko víc, než bývá v přípravných zápasech zvykem?

Ve fotbale to tak prostě máte. Když nestihnete začátek a trochu ho podceníte, fotbalový bůh vám řekne: Chlapci, tak pozor! Najednou jde šedesát sedmdesát procent odražených míčů k soupeři a vy to musíte odmakat.

Což jste udělali.

To je jedna z pozitivních věcí. Kluci se tomu přizpůsobili a chtěli souboje dohrávat. Myslím, že to zvládli, i když ne výsledkově.

Od začátku tentokrát nastoupili spíš hráči, kteří na podzim nepatřili do základní sestavy. Ale lepší se znovu zdál až výkon v poslední půlhodině, kdy se houfně vystřídalo.

Ano, hned jsme soupeře zatlačili a měli šance. Ale máme kádr dvaceti lidí a blížíme se do finále. Za jedenáct dní hrajeme s Partizanem Bělehrad v Evropské lize.

Takže zápas s Ried vám asi hlavu nezamotal, že?

My s klukama pracujeme každý den, takže jestli jim jeden poločas vyjde nebo nevyjde, to vůbec nehraje roli. Teď už potřebujeme, aby si hráči odpočinuli. Jdeme s intenzitou hodně dolů a chystáme se na soutěžní zápasy. Ale i ve velkých týmech se obvykle točí třináct čtrnáct hráčů, kteří to táhnou. A když někdo naskočí a udělá super zápas, má šanci zůstat v sestavě na delší čas. Ale vesměs je to takhle.

Budete výsledek 0:0 ještě nějak řešit?

Každý přátelák si zhodnotíme. Paradoxní ovšem je, že prohra má daleko větší výpovědní hodnotu než výhra.

A remíza?

Dokážeme se vrátit k chybám, které děláme. Ale jinak už všechno míří k tomu, abychom ladili formu přímo na Partizan.