Produktivní Plšek: V útoku jsem si zvykl, ale Tomáš bude gólový

„Ale musíme být pokorní a brát i bod.“

Na jakém postu se cítíte lépe?

Nevím, těžko říct. Teď jsem si docela v útoku zvykl. Kdybychom vyhráli, hodnotil bych to líp.



Chorý vám ale zase pomůže ve vzduchu – vpředu i vzadu.

Přesně tak. I když se na něm pauza trošku podepsala, věřím, že na Baníku bude úplně jiný – gólový.



Po vystřídání Chorého jste se zase posunul na hrot, byl jste tam víc vidět a měl jste rozhodnutí na kopačce.

Sladký byl napravo, všiml jsem si, že je prostor na přední tyči, a kluci mi kolikrát vyčítali, když jsem byl v útoku, že nerozbíhám první tyč, tak jsem si to pohlídal. Gólman předvedl fantastický zákrok. Škoda.

Plšek tlačí na obra Chorého Po třízápasové pauze se z marodky vrátil Tomáš Chorý rovnou do základní sestavy Sigmy. Mezitím mu však nečekaně vyrostl silný konkurent. Záložník Jakub Plšek jej na hrotu zastoupil třemi zásahy.



Šanci jste měl i po zpětné přihrávce Vepřeka. Obránce šel do vás šlapákem. Byl jste faulován?

Možná jo, ale byla moje chyba, že jsem přestal hrát, protože už jsem z nějakého důvodu počítal, že míč bude v autu. A jak jsem se otočil, tak Michal Vepřek to vracel a ten krok mi chyběl. Kdybych tam byl dřív, tak to uklízím, takhle se obránce stihl do souboje dostat. Jako prošlápl mě, ale stihl jsem vystřelit, takže penalta asi těžko.



Jablonec vám ani v záloze nedával moc místa. Byl nepříjemný?

Na naší polovině nám dávali docela dost prostoru, ale jakmile jsme se dostali na jejich půlku, tak byli u nás včas. Zkušený Hübschman si je tam ošéfoval a hráli to dobře. Ale ke konci už jim docházely síly. Chyběl kousek, abychom vyhráli.

3 góly dal Jakub Plšek v letošní prvoligové sezoně, odehrál devět utkání z deseti. 2,56 je jeho průměrná známka ve „školním“ hodnocení reportérů MF DNES.



Hodně vás štve ztráta bodů?

Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát, ale nemůžeme vyhrávat každý zápas, musíme to brát zase s pokorou a bod bereme. Jedeme dál.



Jablonec je také ve formě. Je znát, že oba máte jedinou porážku?

Myslím, že fanouškům se to muselo líbit, i když nepadaly branky. Výkon měl kvalitu. Přijel kvalitní soupeř, byl na čtvrtém místě a kvalita se ukázala. Proto říkám: musíme to brát trošku s pokorou a říct si, že jsme byli fotbalovější, měli jsme víc ze hry. Od toho se odpíchnout, na Baníku předvést ještě lepší výkon a pokusit se tam vyhrát.



V první půlce jste ale váš běhavý tempo fotbal nerozjeli, jako by vám reprezentační přestávka uškodila.

Chybělo tomu tempo, drajv, přišlo mi, že jsme byli zaseklí, že se ta pauza na nás trošku podepsala, ale ke konci poločasu jsme za to vzali, začali hrát naši hru a Jablonec postupně odpadával. Ve druhém poločase to vrcholilo.

Po třetině sezony jste třetí. To je po návratu do ligy skvělý počin.

Samozřejmě že kdyby nám to řekl někdo na začátku sezony, tak to bereme všemi deseti. Musíme jít dál zápas od zápasu.