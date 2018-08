Hvězdy oděné v plastu. Aneb když sport zkouší zařídit čistší svět

Real Madrid představil na sociálních sítích třetí sadu dresů, zápasová premiéra se uskutečnila v úterním duelu amerického turné proti AS Řím. Modrič, Bale, Benzema a další se místo bělostné budou příležitostně oblékat do růžové. A ten, kdo aspoň jednou vstoupil do kouzelného světa pod hladinou, v ní pozná i jinou barvu: korálovou.

Tyhle dresy jsou kompletně vyrobeny z recyklovaných plastů, vytažených z moří a oceánů. I ony mají upozorňovat na to, jak obsah oceánů trpí.

„Real Madrid má moc zesílit naše sdělení světu a sdílet ho se svoji masivní skupinou fanoušků,“ uvedl Cyrill Gutsch ze společnosti Parley Ocean Plastic. Ta se zabývá přeměnou tun umělého sajrajtu na využitelné produkty a upozorňuje na čím dál neúnosnější stav vodstva planety. Hvězdy španělského giganta ve svých zbrusu nových úborech zapózovaly v New Yorku a v tomto tažení nejsou samy. Stejný krok chystá i Manchester United, Bayern Mnichov nebo Juventus Turín.

Jistě, je v tom také byznys: však se nové dresy od Adidasu hned začínají prodávat na klubových webech. Zároveň je to ale další důkaz, že snažit se oddělovat sport od dění ve společnosti je holý nesmysl.

Logika je následující: sport je prostě nepominutelný globální fenomén. Sleduje ho a osobně navštěvuje obří mnoho lidí, generuje obří množství peněz, není vyčlenitelný prakticky z žádných dějů. Pokud tedy sílí tlak na lepší zužitkování hlavně jednorázových plastů, sport není poslední, spíš první na řadě.

Jako tenisté máme velkou sílu

Jihoafrický tenista Kevin Anderson zažívá nejlepší období kariéry, loni prošel do finále US Open a o titul bojoval také letos ve Wimbledonu. Zároveň ale při sledování dokumentu o stavu oceánů zjistil, že situace je vážná, ne-li kritická.



A tak se rozhodl jednat.

„Otevřelo mi to oči. Stačí vám chvíle googlování a věci jsou dost jasné. Tenis má možnost jít příkladem. Můžeme toho udělat hodně,“ říkal v Londýně a jako víceprezident hráčské rady ATP rozjel první kolečko mailů kolegům. Příští cíl: zrušit jeho slovy „zbytečné“ plastové obaly na nové rakety a podívat se i na to, v jak malých objemech se na grandslamech dává hráčům, organizátorům či novinářům voda, což každý den skončí horou použitých PET lahví.

Podobné zprávy přibývají čím dál častěji. S OSN podepsali dohodu o omezování plastů třeba Mezinárodní hokejová federace či šéfové ragby, golfistů nebo jachtařů.

Fotbalový Tottenham na svých domácích duelech od příští sezony zruší jednorázová brčka, talíře a příbory. „Jsme nadšení, že můžeme tyto hodnoty přenést i na stadion. Jako klub bereme starost o životní prostředí vážně,“ uvedl šéf Hotspur Daniel Levy.

Slavný jachtařský závod Volvo Ocean Race se pro změnu zapojí do sbírání dat, která mají posloužit vědcům studujícím mikroplasty ve světových vodách.

A dokonce v Indii, kterou žádný její návštěvník nemůže podezírat z přemrštěné čistoty, se snaží – kriketové kluby ve městech Bengalúr a Indaur hodlají rozjet recyklaci. Po jejich utkáních pokaždé zbudou zhruba tři až čtyři tuny plastu a chtějí být důslední; až tak, že by jinak nezužitkovatelné odpadky mohly posloužit aspoň jako střechy ve slumech.

Maratony nejen v Londýně už dávají kolem trati výhradně recyklovatelné kelímky. Ani na baseballu už si fanoušci nesrknou jen tak: slavní Chicago White Sox zrušili jednorázová brčka letos v dubnu.

Pozvolná ekologická evoluce tak probíhá skoro všude, nyní ji na vlastních tělech budou demonstrovat globální ikony Realu.



Možná je to jen kapka v moři – ale kapka, která zároveň může pomoci moře aspoň trochu pročistit.