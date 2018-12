V pivní Lize mistrů předčila Plzeň i Madrid, Řím i Moskvu

Ve všech případech šlo o spodně kvašená piva s obsahem alkoholu kolem pěti procent. A prvenství nakonec získal Gambrinus, který předčil i Mahou, jednoho ze sponzorům Realu Madrid.

„Já si myslel, že když je pivo studené, tak je dobré každé. A vy už z toho děláte vědu pomalu jako někteří trenéři z fotbalu,“ usmál se Ivan Bican, střelec jediné branky Škody Plzeň v památném zápase s Bayernem Mnichov z roku 1974, když uznávaný degustátor Pavel Konáš vysvětloval, co všechno se bude hodnotit.

Mezi hodnotiteli byli věrní fanoušci Viktorie, bývalí fotbalisté (mj. Pavel Horváth, Karel Rada) a zástupci z řad novinářů. „Jsem rád, že právě Gambrinus uspěl v pivní Lize mistrů, ale ještě radši budu, když Viktoria Plzeň postoupí do jarní fáze Evropské ligy,“ Radim Krupka z pivovaru Gambrinus.

„Potvrdilo se, že naše pivo je nejlepší,“ hrdě se hlásil k Plzni bývalý viktorián Pavel Horváth a zamyslel se i nad šancemi v boji o postup do jarní fáze Evropské ligy. Plzeňští fotbalisté k tomu potřebují, aby v zítřejším zápase s AS Řím, hraje se od 18.55 hodin, získali minimálně stejně bodů jako CSKA Moskva na hřišti Realu Madrid.

„Věřím tomu, že po zápase v Moskvě už si kluci nenechají postup utéct, i když to bude těžký zápas. AS Řím vůbec není jednoduchý soupeř, přestože mu budou někteří hráči chybět. Všichni jsme na vlně optimismu, jako tomu bylo po utkání na Realu a víme, jak to dopadlo...“ připomněl Horváth přehnanou euforii v plzeňských řadách po nadějné prohře v Madridu (1:2).

„Spíš než, že Viktorka porazí Řím, jsem přesvědčený, že CSKA Moskva nezíská body na Realu. Věřím, že Viktorka postoupí do jarních bojů,“přiznal se někdejší plzeňský kapitán. Bude mít pravdu?