Jak se udržet? Kouč Pivarník zkusil brněnské hráče naštvat

„Bez odvahy se nemůžete zachránit. Bavit se o záchraně nemá smysl, protože ti hráči nejsou schopni se v tomhle změnit a nechtějí se změnit,“ láteřil na tiskové konferenci Pivarník, dopálený zakřiknutým výkonem své jedenáctky a prohrou 1:2. Ta přišla po vedoucím gólu v první půli a ustrašeném výkonu v půli druhé.

Před zítřejším domácím utkáním s Jabloncem, pro Zbrojovku dalším z kategorie existenčních, se Pivarník ke svému emotivnímu vystoupení vrátil.

„Chtěl jsem, aby se hráčů ta slova dotkla. Člověk jim něco říká a odezvu nevidí. Vštěpuji jim, že nemůžou vyhrát tak, že se jdou na hřiště jen vézt. Vyhrát lze jen za předpokladu, že jsem aktivní, chci hrát, samozřejmě pak můžou nastat chyby, ze kterých můžeme inkasovat, ale my jsme chyby (na Dukle) udělali z toho, že nejsme sebevědomí,“ tvrdí Pivarník.

„Kobereček“ bez dialogu

Na to, jak jeho slova zapůsobí, je sám zvědavý. Z tohoto pohledu mu týden přípravy moc neukázal. „Oni trénují dobře, poctivě, mají dobrý přístup. V zápase pak vidíte, že se schovávají, že nechtějí hrát. Tam vidím problém,“ zoufá si.

Proto se ve snaze něco změnit obsadil do role, jakou na sebe obvykle brával José Mourinho, a fotbalisty Zbrojovky veřejně sepsul.

K proslovu z Julisky se pak vrátil ještě v pondělí na tréninku v Brně. A ani s odstupem tří dnů po zpackaném zápase nepovažoval za praktické vést s kabinou dialog.

„Nechtěl jsem tam zpětnou vazbu. Chtěl jsem, aby si vzali k srdci věci, které nás sráží. Odvahu, která tam musí být. To je přesně to, co mají na mysli fanoušci, když skandují Bojujte za Brno. V tom slovu je všechno. Ježdění po p.deli, chtění hrát, odvaha. My prohráváme v šestnáctkách, vycházíme jako poražení ze soubojů, kdy jsme u hráče, ale dostaneme z toho gól. Na opačné straně z toho gól není. Ta enormní agresivita v soupeřově šestnáctce tam od nás neexistuje,“ pokračoval Pivarník ve výpočtu neduhů.

Jak jeho „kázání“ vzalo mužstvo? Se zástupci médií hráči včera na stadionu nemluvili, v době trenérova hromování se trousili do patra do místnosti pro video a taktickou poradu. Po Pivarníkovi se někteří z nich otočili, ale jinak mířili na poradu vesměs mlčky.

Ostatně i 51letý stratég si uvědomuje, že vedle pokusu uvolnit hráčům psychiku apelováním na jejich chyby je potřeba mužstvo i důkladně nachystat na silného soupeře.

Jablonec je rozjetý

Jablonec je na jaře nejlepší, hraje o evropské poháry. Například z křídelních prostorů, v nichž Zbrojovka doma „hořela“ ve více zápasech s týmy z horní poloviny tabulky, umí udeřit velice tvrdě.

Slabým bráněním křídel si Brňané řekli o debakl s Mladou Boleslaví, podobný průběh měla porážka s Plzní a rovněž centrem z křídla a důrazem v pokutovém území se proti Zbrojovce naposled prosadila Dukla.

O té záložník Miloš Kratochvíl řekl, že patřila k těm nejslabším celkům, s nimiž Brno letos hrálo.

„Jenomže nám pořád někdo chybuje. Soupeřova hráče, který zakončuje, relativně pokrytého máme, ale pak ten souboj prohrajeme. To se týká (v obraně) Kryštůfka, Lutonského, nebo nám jejich hráč odcentruje přes Vraštila... Chyby se opakují. Nemůžeme našemu hráči říkat, že v souboji není, ale on ho prohraje,“ uvedl nezvykle adresně Pivarník.

Po karetním trestu může vrátit do branky zkušeného gólmana Dušana Melichárka, mimo hru naopak zůstává zraněný Martin Zikl (zlomený palec) a rekonvalescent Jakub Šural. Složitější je situace kolem uzdraveného krajního beka Francisca Gomese, který po dlouhé zdravotní pauze naskočil do tří zápasů za juniorku, ale výpadek je na něm znát.