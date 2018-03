Do budoucna bychom si druhou ligu rádi zahráli, sní v Písku

Do píseckého klubu vstoupil v době, kdy se jeho A-tým pohyboval v krajském přeboru. Od té doby urazil FC Písek kus cesty. A ta nekončí. Člen výkonného výboru klubu Milan Nousek starší by na jaře chtěl vidět, jak se jeho celek dotáhl na špičku třetiligové tabulky. Tam ho předurčovaly letní nákupy zkušených hráčů z vyšších soutěží.

„Devátá příčka po podzimu byla velkým sportovním zklamáním. Cíl se nám nepodařilo naplnit. Chtěli jsme hrát do třetího místa. A pokud by se to povedlo, v zimě bychom začali uvažovat, jestli kádr neposílit pro boj o druhou ligu. Na jaře věřím, že se třetímu místu alespoň přiblížíme. Je to těžce dosažitelný cíl, ale je reálný. Máme o co hrát,“ říká Milan Nousek starší.

Dá se tedy říct, že písecký sen o druhé lize žije dál?

Klademe si ty nejvyšší cíle. Když jsem před třinácti, nebo čtrnácti lety vstoupil do klubu, tak jsme si s kolegy stanovili, že chceme FC Písek posunout někam výš. V tu dobu chlapi hráli krajský přebor, B-mužstvo I. B třídu a mládežnické kategorie byly nejvýš v krajských soutěžích. Za tu dobu se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku.

V minulosti už jste měli možnost postoupit do druhé ligy, ne?

U áčka jsme měli možná dvakrát nebo třikrát možnost do druhé ligy jít. Ta první nabídka, která přišla, ta byla vážná. Myslím si, že to bylo v našem druhém roce ve třetí lize. My jsme měli kádr na to, abychom to šli hrát. Určitě bychom byli konkurenceschopní. Byla obrovská škoda, že jsem tenkrát bývalého kolegu nepřesvědčil. Nebyl jsem dostatečně sportovně důrazný. Místo nás šel nahoru Varnsdorf a ten ji hraje doteď. Ty další nabídky, které přišly, už nebyly ani moc k zamyšlení. V tu dobu jsme hráli ve spodních patrech tabulky, kádr neměl kvalitu.

Jaké ambice tedy máte teď?

Nechceme hrát stále jen třetí ligu. Je to strašně náročné finančně i časově. A už ji hrajeme osm let. Během toho období jsme jednou sestoupili do divize. Řekli jsme si, že by bylo dobré pracovat na tom, aby si Písek druhou ligu někdy zahrál. Máme tady skvělé podmínky a možnost hrát o přední příčky. V téhle sezoně jsme chtěli hrát do třetího místa. To byla strašně důležitá věc. Ve chvíli, kdy by se nám to podařilo po podzimu, tak bychom se zamýšleli nad tím, jestli by byla možnost postoupit, doplnit dále kádr. Proto jsme taky tolik zklamaní. Kdyby to bylo i čtvrté místo, ještě by to šlo. Podzim byl ale tak velký propadák, že i v utkáních, která jsme měli jasně zvládnout, jsme propadli. Asi je vidět, že mužstvo ještě nebylo v takové sportovní kvalitě, aby o ten postup mohlo hrát. Hrají se kolem nás tři druhé ligy. V regionu, který má fotbalistů pro druhou ligu strašně málo, musíme čerpat z pražských klubů a je strašně těžké do Písku někoho dostat, byť jsou tady podmínky nadstandardní.

V létě jste nečekaně přivedli několik zkušených hráčů. Kdy jste se rozhodli pro takové razantní posílení?

Chtěli jsme zkvalitnit kádr. Sportovní úsek natipoval hráče a pak byla otázka, jestli je výkonný výbor bude schopný přivést. My jsme je přivedli. A přivedli jsme i hráče další. Nebyli třeba vytipovaní, ale měli jsme možnost je získat. Jsem pořád přesvědčený, že kvalitu mají, ale my jsme to z nich nedokázali dostat.

V zimní přípravě se ale právě tihle hráči v sestavě moc neobjevovali...

Aleš Kočí měl v přípravě problémy s kotníkem, Běloušek je po zranění, Presl po zákroku. Hanzlík měl chirurgický zákrok v listopadu. Z těch, co přišli, si všichni prošli nějakými trablemi. Dostávali příležitost mladší a uvidíme, jaký bude jejich stav dále.

Váš klub neustále roste. Areál máte krásný. Ale diváci rok od roku ubývají. Vnímáte to stejně?

Máme na to stejný pohled. Je paradoxem, že na přípravný zápas přijde 150 až 200 diváků. Najednou přijde utkání s Převýšovem, beru to jako příklad, a přijde 250 diváků. A pak si říkáme, čím to je. Výsledky? Samozřejmě asi ano. Hrajeme v polovině tabulky a máme ambice vyšší. Ale úbytek je razantní. Když jsme začínali ve třetí lize, tak jsme měli průměrnou návštěvu přes tisíc diváků. Ale to je pryč. Vidíme, jak diváci ubývají i v nejvyšší soutěži. Ale pracujeme na tom, aby se vrátili. I když klíčové budou asi výsledky.

Tradičním hracím dnem je u vás sobota dopoledne. Ale do léta by město mělo dobudovat umělé osvětlení v areálu. A mluvili jste o hracím dnu v pátek večer. Pomůže to?

Snad ano. Z dlouhodobého hlediska jsme vyzkoušeli několik herních časů. Nejideálnější je pořád sobotní dopoledne. Pátek by mohl být odrazový můstek. Chceme to zkusit.

Do jara vstupujete s novým trenérem Rostislavem Grossmannem, který nahradil Ondřeje Prášila, jenž odešel do Hradce Králové. Vzhledem k vašemu zklamání z podzimu, jak silná by vůbec byla Prášilova pozice na jaře?

Celému realizačnímu týmu jsme chtěli dát možnost, aby prokázal, že jejich tip byl správný. Nikdo ale neříká, že kdyby se na jaře nedařilo, Ondra Prášil by zůstal. To je ale jen hypotéza. Ondra Prášil tady za své působení odvedl velmi dobrou práci. Patřil k nejlepším trenérům, kteří tady byli. Je mladý, věřím tomu, že se jednou posune do nejvyšší soutěže. Nikdy neměl jisté místo, ale po všech analýzách, co jsme udělali, tak hráči neodvedli vše, na co měli. I proto jsme trenérovi nedávali za všechno vinu.

I sám Ondřej Prášil přiznával, že jste ho v minulosti podrželi...

Kdybychom mohli pustit všechno do médií, tak by se lidi divili, jak jsme při hodnocení zápasů byli tvrdí a nekompromisní. Několikrát měl realizační tým nůž na krku. První zápas jsme jeli na Vltavín a prohráli, druhý prohráli na penalty s Benešovem a třetí prohráli na Vyšehradě. Jeli jsme do Králova Dvora a tam, kdybychom nevyhráli, tak by se třeba všechno vyvíjelo úplně jinak.

Mluvil jste o tom, že cíl zůstává přiblížit se třetímu místu. Ale v minulých sezonách se ze třetí do druhé ligy ne každému chtělo. Počítáte i s tou variantou, že by mohla přijít nabídka postupu po odmítnutí celků před vámi?

To byl jeden z důvodů, proč být v popředí tabulky. Částečně na to kádr máme, ale je nám jasné, že by muselo dojít k doplnění. Potom by to stálo za uvažování. Prioritou by pro nás muselo být spolupracovat s nějakým prvoligovým klubem. Nějaké možnosti by byly. Zajímavé hráče, byť mladé, málokdo chce pouštět do třetí ligy. Většinou chtějí kluby minimálně druhou ligu. A jak už jsem říkal, získávat hráče pro třetí ligu je dneska strašně složité.