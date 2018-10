Opavě stoupá forma. Nakopla nás změna trenéra, hodnotí Zapalač

„Věděli jsme, v jaké situaci se Slovácko nachází, takže jsme byli připraveni na tlak soupeře,“ připomněl opavský trenér Ivan Kopecký, že domácí prohráli už pět zápasů za sebou. „Naši hráči utkání odpracovali, hráli s velkou zodpovědností a plnili vše, co jsme si řekli.“

Kopecký přiznal, že v první půli Opavské vystrašily dva brejky Slovácka. Sami ale po rohu Zapalače a hlavičce Kuzmanoviče šli do vedení. „Vyplatilo se nám, že jsme standardním situacím věnovali čtvrteční trénink,“ uvedl kouč.

„Byl to velice důležitý zápas a velmi těžký. Slovácko hrálo hodně dobře, ale nás uklidnil první gól,“ řekl opavský záložník Petr Zapalač. Ve druhé půli se Opavští zatáhli. „Ale záměr to nebyl,“ řekl Zapalač. „Je však fakt, že jsme chtěli spíše bránit, protože Slovácko je silné s míčem a my vedli.“

Kopecký podotkl, že domácí devadesát minut nakopávali balony na rozběhnutého Kuchtu.

„A dohrávali souboje. Ubránili jsme závary, střely. Soupeř trošku ztrácel nervy. Byly tam vyhrocené situace. Nám se povedlo dát druhou branku z brejku, která rozhodla,“ řekl Ivan Kopecký, po jehož příchodu Opavští získali šest z devíti možných bodů a v minulých dvou zápasech nedostali gól.

„Trenér Kopecký navazuje na náš předchozí styl, úplně jsme ho nezměnili. Hrajeme však více zezadu, což se nám vyplácí,“ řekl Petr Zapalač. „Nový kouč vnesl do týmu větší klid, větší trpělivost. Na některých našich hráčích je vidět, že se zvedli. Nečekaná změna trenéra nás nakopla.“