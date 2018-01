Klinických sportovních smrtí měl tolik. Brankář Vašek však jede dál

„Dostal jsem možnost si ještě prodloužit kariéru, tak jsem přišel pomoct,“ těší se 38letý gólman, který v Ostravě skončil po utkání se Spartou a údajně po ostré roztržce se sportovním ředitelem Vrťem.

Smiřoval jste se, že s profesionální kariérou je už amen?

Já se smiřuju pořád. Klinických sportovních smrtí jsem měl tolik, že už nevím, co k tomu říct.

Brankáři ale končí později.

V cizině se možná v mém věku brankář chytí, v Česku je to jinak. Tady kluby žijí z prodeje hráčů. A kam prodají osmatřicetiletého?

Je pro vás záchrana druhé ligy výzva?

Je to nepříjemná soutěž. Ve všem. Zažil jsem ji v Opavě, v Baníku. Za kariéru mám pět postupů, jinak jsem převážně hrál o záchranu. Ne v mančaftech na špičce. Nic nového.

Čím chcete pomoct?

Že občas něco chytnu.

Pomůžete i s organizací ústecké obrany? Slibují si to od vás.

V první lize v Baníku jsem křičel hodně, a stejně to nepomohlo. To je o celém mančaftu, což říkám vždycky, gólman sám nic neovlivní. Je to o celém kolektivu lidí.

I v kabině to umíte vyburcovat?

Mně říkali, že kabina je v pohodě.

Není třeba až moc hodná?

Já nejsem zlej, jsem taky hodnej, třeba v Ústí zapadnu. Budu se snažit pomoct po všech stránkách, aby moje angažmá k něčemu bylo.

Neodradil vás daleký přesun?

Bydlím v Opavě. Mám dvě děti, přítelkyně nakonec řekla ano. Občas do Ústí přijedou, ale ne nastálo. Starší chodí do školy, mladší do školky. Když to půjde, vyrazím domů.

Co vás ještě motivuje chytat?

Mě to pořád baví, i když podzim byl nešťastný a skončil, jak skončil. Chci chytat, co zdraví dovolí.

Stresujete se často?

Stres jsem měl akorát v kabině po Spartě, jinak jsem v klidu. To víte, že člověk je nervózní, ale už je to jiné, než když mi bylo dvacet.

Můžete už říct, co se stalo po porážce 2:3 se Spartou?

Nic, nic. (úsměv)

Nebyl to hořký konec?

Tak to chodí, nebyla jiná možnost.

Potěšila vás tedy nabídka Ústí?

Určitě. Trenéry Křečka a Šimurku znám z Ostravy, dali první impulz. Já měl dost času na přemýšlení, pak jsem si dal scuka s ředitelem Ústí.

Jaký je kouč Ústí Aleš Křeček?

V klidu. S Baníkem jsme postoupili, tak bylo všechno ok.

Jaká byla štace v Baníku?

Ostrava je pro fotbalistu super, když se daří. Když se nedaří, je to složité. Fanouškovská základna je tam obrovská a tlak veliký.

Nebudou vám v Ústí plné a bouřící tribuny chybět?

Radost to je, pro lidi se fotbal hraje, a čím víc jich je na tribuně, tím je to pro nás hráče lepší. Když se podíváte v zahraničí, někteří fotbalisté nejsou lepší než u nás, jenže před 30 tisíci fanoušky se hraje jinak.