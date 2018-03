Spadnout, trefil by mě šlak, burcuje ústecký gólman Vašek

Dřív chytal i v Opavě, která teď soutěž vede, o víkendu tam musel Vašek skousnout porážku 0:2. „Opavě fandím, ať postoupí do ligy, zaslouží si to už za minulou sezonu. Přeju si, ať se zachrání Baník a také my v Ústí. Ať ten černý Petr zůstane na někoho jiného.“

Když měl Vašek míč, opavští fanoušci na něj zlostně hvízdali a někteří mu i sprostě nadávali. „Oni pískají furt. Polovina lidí, co mi tady nadává, vůbec neví, jak to tehdy s mým odchodem z Opavy bylo. Slyšeli to jen z jedné strany.“

Odešel na jaře 2016, až teď mu bývalý tým dal gól. „Tak ať si to fandové tady užijou,“ ušklíbl se.

Zato Ústí neskórovalo už pět zápasů v řadě, tedy téměř nekonečných 7,5 hodiny. „Když máte patnáct rohů a nevytvoříte si z nich žádnou gólovku, je to naše chyba. My měli tlak, domácí hráli účelně.“

O první jarní gól i výhru bude Ústí usilovat v pátek doma, od 13.15 hostí v televizní partii České Budějovice. „Vždy je složité hrát o záchranu nebo o postup. Jsou to ty nejtěžší situace. Náš tým se s tím srovnává a věřím, že to společně zvládneme. Trefil by mě šlak, jezdit takovou štreku a ještě spadnout.“