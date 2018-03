Opavští fandové zase pískali. Gólman Vašek si z toho nic nedělal

„... Oni pískají furt. Stejně polovina lidí, co mi tady nadává, vůbec neví, jak to tehdy s mým odchodem z Opavy bylo. Slyšeli to jen z jedné strany,“ prohlásil Vašek.

Připomněl, že až napočtvrté, co byl v Opavě coby soupeř, dostal konečně gól. „Tak ať si to fandové tady užijou. Co budu říkat... Opavě fandím, ať postoupí do ligy. Za tu minulou sezonu si to zaslouží. Budu jí držet palce. A přeju si také, ať se zachrání Baník a také my v Ústí.“

Z Opavy odešel na jaře 2016, načež po sezoně zamířil do Baníku, jemuž výrazně pomohl k návratu do první ligy - v národní lize odchytal všech 30 zápasů a v 18 nedostal gól. Jenže loni v listopadu v Baníku skončil, když se pohádal se sportovním ředitelem.

V Ústí se sešel s trenéry Alešem Křečkem a Jurajem Šimurkou a hráči Jakubem Pokorným a Alexandrem Jakubovem, s nimiž ještě loni vybojoval návrat Baníku mezi elitu.

„V tom, že jsem v Ústí, hrálo roli, že mě trenéři znali z Ostravy. A jsem rád, že přišli i kluci z Baníku,“ podotkl Vašek.

Jak vidí ústecké naděje na záchranu? O tu Ústečtí, kteří jsou zatím patnáctí s 13 body, bojují především s Vítkovicemi a Frýdkem-Místkem.

„Šichta to bude určitě, ale tomu mančaftu věřím,“ uvedl Petr Vašek. „Máme šikovné kluky. Ale hrát o záchranu, stejně jako o postup, je vždycky složité. To jsou nejtěžší situace. Naše mužstvo se s tím srovnává. Věřím, že to společně zvládneme. Trefil by mě šlak jezdit takovou štreku a ještě spadnout.“