Vašek má motivaci, cítí v Ústí. Má dluh vůči trenérovi Šimurkovi

„Ekonomika na jaro bude nestandardní, záchrana bude stát víc peněz. Máme na to vytvořenou rezervu, museli jsme investovat do hráčů, do kvality,“ uvedl výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich.

A hlavním hybatelem záchrany se má stát gólman Vašek. „Měl by splnit roli jak v kabině, tak na hřišti. Hodně na něj sázíme. Je mu 38 let, má obrovské zkušenosti. Baníku v době, kdy jsem tam působil, výrazně pomohl vychytat postup,“ připomněl trenér Aleš Křeček.

Ve 14 zápasech podzimu stál mezi tyčemi Jakub Kotěra, ve dvou Marián Tvrdoň.

„Máme dva talentované brankáře, kteří se od tak zkušeného můžou jen učit. Pro ně to musí být pozitivní impulz, i když prvotně to možná budou brát jako velkou konkurenci a že budou mít míň příležitostí. Ale pokud chtějí fotbal dělat na nějaké úrovni, je to pro ně šance se posunout,“ míní kouč předposledního celku soutěže.

Vašek se v Baníku údajně pohádal se sportovním ředitelem Vrtěm a během podzimu dostal výpověď. „Má pořád velkou motivaci, nechtěl skončit způsobem, jakým skončil. My ho ani nemuseli přemlouvat,“ tvrdí Křeček.

On i asistent Juraj Šimurka, bývalý brankář, se s Vaškem v Baníku potkali. „Se Šimurkou mají velmi blízký, specifický vztah. Když Vaška vyhodili z Opavy, vzali ho do Ostravy a pomohli mu. Šimurka ho mentálně připravil zpátky do brány. A on teď říká: Hele, já to trenérům dlužím, půjdu jim do Ústí pomoct,“ vykresluje Heidenreich.

I on v novém brankáři vidí spasitele. „Nejde jen o chytání v bráně, ale také o organizaci obrany, tam nás nejvíc tlačila bota,“ míní výkonný ředitel. „Dostávali jsme naivní góly, které vyplývaly z nějaké neorganizace. Možná i ze špatné komunikace. Ale to já nechci moc hodnotit, takhle to mám načtené od trenérů. A Vaškův dosah je i do kabiny, což je samozřejmě velmi důležitá vlastnost. Je potřeba zapracovat na psychice týmu.“