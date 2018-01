Zkušený brankář Vašek bude chytat za druholigové Ústí

„Dostal jsem možnost prodloužit si kariéru. Chci pomoct k záchraně,“ uvedl Vašek, když si s novým týmem poprvé zatrénoval.

S koučem Křečkem i jeho asistentem Jurajem Šimurkou, bývalým brankářem, spolupracoval už v Baníku.

„Pomohli mu poté, co musel odejít do Opavy. Hlavně Juraj Šimurka ho mentálně připravil zase do brány. Na oplátku jim chce zase pomoct on,“ prozradil Petr Heidenreich, výkonný ředitel klubu, který je v tabulce druhé ligy předposlední.

Osmatřicetiletý Vašek si mezi elitou odkroutil devět sezon, během nichž odchytal 148 zápasů a vychytal 45 nul. Za Baník nastoupil naposledy v září, skončil údajně po roztržce se sportovním ředitelem Dušanem Vrťem po utkání na Spartě.