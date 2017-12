Tlustý: Že jsme se na to vykašlali? Nikdy! Ale občas to tak vypadá

Za deset let, které dosud strávil v dresu jihlavských fotbalistů, stihl obránce Petr Tlustý odehrát více než stovku utkání nejprve ve druhé lize (118) a poté i v nejvyšší domácí soutěži (110).

Přesto nikdy nezažil situaci jako v posledním půlroce. „Podzim se nám nepovedl, to víme všichni. Je to nejhorší půlrok za dobu, co v Jihlavě jsem. Tak málo bodů jsme nikdy neudělali,“ komentuje Tlustý.

„Samozřejmě nás to štve. Mrzí to hodně. Ale pořád bude na jaře ve hře dost bodů. Takže všechno se dá dohnat,“ tvrdí jedenatřicetiletý stoper, jehož jihlavský klub na společenském večeru vyhlásil Hráčem roku FC Vysočina za rok 2017 .

Když pomineme první sezonu, ve které coby nováček příjemně překvapila celou ligu, hraje Vysočina stále jen o záchranu. Čím to je?

Máte pravdu, první sezona byla asi jediná klidná. Od té doby je to každý půlrok skoro stejné. Děje se to nějakou dobu a vůbec netuším, čím by to mohlo být. Často se měnil trenér, to nepomohlo. Takže tím to nebude. Ale v čem je skutečně problém, to opravdu nevím.

Jednu příčinu zkusím nabídnout: z osmi venkovních zápasů jste nepřivezli ani bod. Jako by síla Jihlavy na hřištích soupeřů byla poloviční.

Tomu nerozumím vůbec. Snad od doby, co jsme v první lize, se nám venku vůbec nedařilo (po návratu do nejvyšší soutěže Jihlava z 83 venkovních zápasů vyhrála pouze 11 – pozn. red.). Spousta věcí, které ve fotbale jsou, je o hlavě. Možná to v ní máme špatně nastavené, netuším. I když... Myslím si, že letos jsme venku neodehráli až tak špatné zápasy. Třeba ve Zlíně se nám docela povedl, řekl bych. Přesto jsme nepřivezli ani bod.

Špatný podzim jste mohli zachránit v posledních dvou kolech, kdy jste hráli se sousedy v tabulce. Jenže jste podlehli jak Brnu, tak Slovácku. Štve to hodně?

Samozřejmě. Kdyby se nám tyto dva zápasy povedly, tak se teď nic neřeší. Měli bychom 16 bodů a nikdo by neřekl nic. Ale my je nemáme! Navíc se nám ty zápasy nepovedly. S Brnem to bylo špatné, pořádně jsme si nevytvořili šanci. A se Slováckem? Vstup do druhého poločasu byl taky hodně nepovedený (domácí během pěti minut otočili z 0:1 na konečných 2:1 – pozn. red.).

Deset bodů je hodně tristní zisk.

Opravdu nás to štve, ale bohužel už s tím nic neuděláme. Mrzí nás více zápasů, občas jsme dostali gól až v posledních minutách (s Plzní, ve Zlíně, s Olomoucí – pozn. red.). Třeba s Plzní se dala uhrát remíza, ale to je jenom kdyby... Prostě se to nestalo.

Na jaře vás tak znovu čeká situace, kdy v každém zápase „musíte“ bodovat. Je to psychicky hodně náročné?

Samozřejmě je to těžší, než kdybychom si na podzim pokaždé nahráli třeba 18 bodů. Takhle je to složitější. Ale bohužel. Prostě situace je taková a my se s tím musíme poprat. Už jsme to párkrát zažili, víme, že stále není nic ztraceného. Ale chce to začít dělat nějaké body i venku. Zvlášť, když ani doma to nebylo slavné.

Jak vás z tohoto pohledu děsí začátek jarní části, kdy nejprve přivítáte Slavii a poté jedete do Plzně.

Není to hezký los, začátek bude nepříjemný. Ale nikde není napsané, že se v těchto dvou zápasech nedá vyhrát nebo aspoň bodovat. Když jsme hráli doma se Slavií pohár, viděli jsme, že se tam dal uhrát lepší výsledek (porážka 1:2 – pozn. red.). A s Plzní jsme taky mohli bodovat. Takže musíme věřit, že s každým soupeřem se dá hrát.

V souvislosti s nevydařeným podzimem se mluví o tom, že jihlavský kádr během zimní pauzy projde nějakým zemětřesením. Víte něco bližšího?

Taky jsem něco takového slyšel. Ale žádné informace nemám. Jediné, co vím, je, že odejde Hany (brankář Jan Hanuš přestoupí do Jablonce – pozn. red.).

Co by podle vás Jihlava nyní potřebovala nejvíce? Co chybí pro to, aby se výsledkově dařilo?

V této sezoně bych řekl, že úplně všechno. Prostě se nám nedaří, dostáváme blbé góly, po chybách, což se ve fotbale stává. A směrem dopředu, i když jsme si v některých zápasech vytvořili docela dost šancí, jsme branky nedávali. Takže těžko říct. Asi nám chybí efektivita a vzadu větší zodpovědnost.

Hodně rozladění už jsou i fanoušci. Jak jejich kritiku vnímáte?

Určitě to není příjemné. Bylo by lepší, kdyby nám fanoušci celou dobu fandili. Ale my je chápeme. Nikoho nebaví prohrávat, ani nás. Určitě neprohráváme naschvál. Takové ty řeči, že jsme se na to vykašlali? Myslím, že to se nestalo v žádném případě. Nikdy! Ale je fakt, že občas to tak bohužel na tom hřišti vypadá.