Liberecký Ševčík po porážce od Dukly: Tahle ztráta nás může hodně mrzet

Před týdnem prohrál doma s Teplicemi, nyní na Dukle. „Měli jsme tři vyložené šance, mohlo to klidně být 2:0 pro nás už po prvním poločase a nikdo by se tomu nedivil. Ale jak to někdy bývá, bohužel se nám to vrátilo. Po přestávce nás Dukla ze dvou rychlých útoků potrestala,“ popsal Ševčík.

Jste spokojený se svým výkonem?

Jsem rád, že jsem nastoupil. Ale asi jsem žádným extra přínosem pro spoluhráče, pro tým nebyl. Ještě mám na čem pracovat.

Nebyli jste zaskočeni agresivní hrou Dukly?

To jsme podle mě nebyli. Tedy alespoň já ne. Když to nejde fotbalově, musíte si pomoci jinak a jim to vyšlo. Bylo jasné, že do nás půjdou, v každém klání hrají o všechno. My s tím musíme počítat a dokázat se přizpůsobit, pokud chceme hrát o ty nejvyšší příčky.

Hrál jste mimořádně více nalevo, jak vám to vyhovovalo? Měl jste od kouče nějaké speciální pokyny?

Věděli jsme, že Dukla bude hodně v bloku a že mají problémy na krajích obrany. Měli jsme za úkol dávat dlouhé balony za obranu, to byl ten důvod, že jsem operoval na levém křídle.

Bylo těžké si zvyknout na jinou pozici?

Ne, mně je to celkem jedno, kde hraju vepředu. Musím se na to připravit, ale nevadí mi ani křídlo, ani hrot.

Příští týden hrajete proti Slavii. Budete chtít něčím zaskočit soupeře, který je v tabulce před vámi?

Nebude to pro nás vůbec jednoduché. Slavia bojuje o Ligu mistrů a ještě k tomu je vede celý náš bývalý realizační tým v čele s trenérem Trpišovským. Musíme se snažit vyhrát, jelikož jsme teď dvakrát ztratili. Přijde hodně lidí, takže se musíme pokusit naše příznivce nezklamat a sehrát s nimi minimálně rovnocennou partii.

Bude pro vás souboj se Slavií zajímavější právě proto, že je vede váš bývalý trenér?

Bude to pro nás speciální, ale zároveň i složitější, protože nás všechny dobře zná. Ale že bychom se snažili ještě více kvůli němu, to si nemyslím. Byl to náš trenér, podáme si ruku, ale to je všechno.