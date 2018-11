Kde skončí Ševčík? Nejspíš ve Slavii, ve hře je však i Sparta

„Jednání ohledně Ševčíkova případného přestupu probíhají, ale do této chvíle není nic oficiálně uzavřeno,“ řekl liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal. „Slavia má o hráče velký zájem, ten ale projevila také Sparta. Nic konkrétnějšího ke zveřejnění zatím není.“

I když nic podepsaného ještě není, Ševčíkův odchod do Slavie je vrcholně pravděpodobný. A v Liberci se s ním už nyní smiřují. „Pro Petra je to možná životní šance, pro mě to zase znamená vrásky na čele, protože budeme muset hledat typologicky stejného hráče, který bude motorem mužstva místo něj,“ řekl trenér Zsolt Hornyák. „Na druhé straně jsem rád, že jsme od léta dokázali vychovat výraznou postavu, o kterou se začaly zajímat české velkokluby. Je to uznání naší práce a důkaz, že jsme na správné cestě.“

Ševčík se na podzim rozehrál ke skvělým výkonům a táhl ofenzivu celého Liberce. Vstřelil sice jediný gól, zato však na čtyři přihrál a je nejlepším nahrávačem týmu. Navíc patří k nejběhavějším fotbalistům celé ligy.

„Co se týče kreativity, považuji Petra za jednoho z nejlepších středních halvů v republice,“ prohlásil kouč Hornyák. „Dá se říct, že když se daří Petrovi, daří se i našemu mužstvu. Budeme to mít bez něj těžké. Bylo to vidět i v posledním pohárovém utkání se Slováckem, ve kterém na hřišti chyběl.“

I liberecká kabina to bere tak, že o tvůrce hry Ševčíka v zimě přijde. „Je to hrozně platný hráč, oběhá spoustu prostoru, vyveze balon, obejde hráče. Dá se očekávat, že odejde za velkou cenu,“ říká stoper Ondřej Karafiát. „Šéva hrál vždycky dobře, ale pořád jsme si z něj dělali legraci, že je v Liberci dva roky a dal jen jeden gól. Teď začal konečně bodovat a je to znát. Když odejde, bude to ztráta, ale Liberec jede dál.“

„Byl to pro nás klíčový hráč, v Liberci jsou ale zvyklí, že nejlepší hráči odcházejí do větších klubů,“ je smířený brankář Filip Nguyen.

Pokud Ševčík skutečně zamíří do Slavie, bude následovat celou armádu Liberečanů, kterou už velkoklub s čínskými penězi v zádech od Nisy „odsál“. Už dříve tam odešel celý realizační tým v čele s koučem Trpišovským, sportovní ředitel Nezmar i hráči Sýkora, Kúdela, Kolář či Coufal.

Sám Petr Ševčík se včera ke svému odchodu nevyjádřil. V poslední době léčí lehké svalové zranění a jeho start v pátečním šlágru s Plzní zatím není zcela jistý.