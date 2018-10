Připravuje góly a těší se na Slavii. Fotbal mě naplňuje, říká Ševčík

Jak moc je Ševčík pro Liberec důležitý, demonstroval i v posledním domácím zápase s Olomoucí, kdy byl u všech tří vstřelených gólů svého týmu. Nebylo by divu, kdyby byl šikovný drobný hráč na zimním přestupovém trhu žádaným zbožím.

„Teď mám takovou roli, že mě fotbal baví a naplňuje,“ řekl 24letý olomoucký odchovanec, který k Nise přišel v létě 2016.

Jaká nálada panuje v týmu před zápasem se Slavií?

Velice dobrá. O hodně lepší než před několika koly. Po výhrách s Olomoucí a ve Zlíně máme o šest bodů víc a díváme se na tabulku z jiného pohledu. Kdybychom ty body neměli, pořád se krčíme dole jako předtím.

Naposledy jste dokázali vyhrát ve Zlíně. Byl to hodně důležitý krok?

Ve Zlíně to byl velice těžký zápas, samý souboj a asi ani pro diváka nešlo o nic moc atraktivního. Výhra nám psychicky hodně pomohla. I když nás domácí ve druhém poločasu hodně mačkali, dokázali jsme to zvládnout vzadu na nulu.

Cítíte, že si nově složený tým Liberce postupně sedá?

Ze začátku jsme nedávali góly, i když jsme měli spoustu šancí, teď se to začalo otáčet na druhou stranu. Věřím, že na Slavii přijde hodně diváků a my budeme pokračovat v tomhle trendu.

Jak se na Slavii vedenou exlibereckým koučem Trpišovským těšíte?

Hodně. Zápas má určitě větší zvuk než jiná utkání, protože se tady v Liberci pořád vzpomíná na Trpišovského éru. Hrají tam kluci, kteří dřív byli tady, a třeba s brankářem Kolářem jsme pořád v kontaktu.

V čem spočívá největší síla Slavie?

Je to klub, který je velice dobře finančně zabezpečený a může si dovolit prakticky každého hráče, kterého chce. Trenér Trpišovský staví na hodně vysokém presinku. Přípravy s ním byly hodně o běhání a o fyzické zdatnosti, takže myslím, že tímhle nás budou chtít přehrát a uběhat. Slavia bude asi favoritem, ale my budeme chtít taky vyhrát.

Jaký je liberecký cíl pro ligový podzim?

Chtěli bychom se dostat do první postupové skupiny, kde se hraje o evropské poháry.