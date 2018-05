Rada zůstal bez trofeje, ale smířený: Slavia byla lepší, gratuluju

„Že se mi znovu protáhlo čekání na první velký úspěch? To nesleduju, není to pro mě zásadní. Jsem rád, že můžu trénovat,“ říkal Rada po zápase smířeně. „Samozřejmě - každý trenér by to chtěl vyhrát. Ale soupeř byl lepší, musíme to akceptovat.“

Smutek na vás nedoléhá?

Slavia zkrátka bere všechno, my jsme poražení, takže ze zápasu jdeme smutní. Ale myslím, že soupeř vyhrál zaslouženě, byl hladovější po vítězství.

Proč?

Asi si přenesli to dobré ze zápasu s Plzní, kdy hráli hodně agresivně, napadali. Nedá se sice říct, že by nás vyloženě zatlačili, ale byli důraznější před brankou a ze standardní situace dali důležitý gól na 2:1. To byl klíčový moment zápasu.

Vy jste do něj přitom nevstoupili špatně...

Ano, Masopust měl velkou šanci, kdybychom ji proměnili, mohlo to být jiné. Potom jsme dostali branku, která Slavii dostala na koně. Povedlo se nám sice vyrovnat, vrátili jsme se do zápasu, ale pak jsme neuhlídali roh a dostali na 2:1. Slavia byla pořád agresivní, nepustila nás do akcí, měli jsme jen náznaky a v závěru už jsme neměli sílu srovnat. Slavia vyhrála zaslouženě, gratuluju. My se musíme znovu přeorientovat na poslední tři ligové kola a zvládnout je.

Bude to těžké?

V Brně jsem říkal, že musíme hodit za hlavu ligu, teď musíme naopak zapomenout na pohár. Bude to těžké, ale hráči se musí oklepat, tak to ve fotbale chodí. Teď bude důležité, aby se připravili na zbylá kola. Můžeme to zvládnout.

I tým z pátého místa půjde do předkola Evropské ligy. Co je teď pro Jablonec hlavní cíl?

Zůstat co nejvýš a odehrát zbylé zápasy tak, abychom zůstali na pozicích, které zaručují Evropskou ligu. Jsme tam a budeme o to bojovat. První zápas, který k tomu může přispět, je Karviná.

A pak hrajete se Slavií, které můžete vrátit finálovou porážku.

Teď máme Karvinou, až pak budeme koukat dál. Slavia je v laufu: porazila Plzeň, teď má pohár, ale hraje se až za necelých 14 dní. My se opravdu budeme teď připravovat jen na příští zápas.