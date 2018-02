Chramostovi by měla změna prospět, věří jablonecký kouč Rada

„Co se týče náplně tréninků, tak jsme všechno i díky dobrému terénu splnili a vše bylo korunované třemi kvalitními duely. Podmínky byly v tomhle období nadstandardní, ale to mají asi všechny české kluby, které někam vycestují,“ hodnotil na klubovém webu jablonecký kouč Petr Rada.

„Zápasy nám ukázaly, že hráči jsou schopni hrát náročný fotbal, na který si musí zvykat. Tím ale nechci říct, že by ho doposud nehráli. Některé pasáže sice optimální nebyly, ale to bylo i díky vývoji tréninků, které jsme zrovna absolvovali.“

Radu potěšilo, že až na malé výjimky absolvoval celý tréninkový i herní cyklus v Portugalsku takřka kompletní kádr: „Pro mě je hodně pozitivní, že až na Diviše, který vůbec nezasáhl, byli všichni zdraví. Menší problémy měli jen ještě Holeš a Jovovič, ale jinak se nám zranění vyhýbala. Mohli jsme tak nacvičovat s hráči taktické věci v plném zatížení.“

Jablonecký tým už se ale musel obejít bez dvou klíčových útočných opor. Tecla si stáhla zpět z hostování Slavia, talent Mihálik odešel do Alkmaaru. „Odešlo nám prakticky třináct gólů, ale s tím si musíme poradit,“ uvedl Petr Rada.

V Portugalsku už měl naopak k dispozici útočníka Jana Chramostu, jehož příchod z Mladé Boleslavi do Jablonce by se měl vyřešit v nejbližších hodinách či dnech. „Jemu by měla ta změna prospět,“ věří Rada.

Fotbalisté Jablonce vstoupí do jarní části 1. ligy v sobotu 17. února domácím zápasem s Teplicemi. Generálku odehrají v sobotu proti třetiligovým Štěchovicím.

Utkání by se mělo podle plánu odehrát od 13.00 na přírodní trávě v Nymburce. Pokud by stav travnaté plochy v Nymburku nebyl vyhovující, hrálo by se na umělé trávě v Jablonci v Mozartově ulici. Informace budou na fkjablonec.cz.