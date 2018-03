Radův Jablonec drtí soupeře: šest výher, šestnáct gólů

V lize postupně porazili doma Teplice 2:1, venku Duklu 1:0 a Zlín 4:0, na svém stadionu Ostravu 2:0 a naposledy v sobotu ve 21. kole deklasovali v souboji dvou dosavadních jarních suverénů Jihlavu na jejím hřišti 4:0. V tabulce tak poskočili po stoprocentním bodovém přísunu už na 5. místo o bod před Spartu.

Báječnou pohodu z nejvyšší soutěže si svěřenci trenéra Rady přenesli i do Poháru FAČR, ve kterém porazili doma Slovácko 3:1 a prošli do semifinále. Aktuální jarní soutěžní bilance Jablonce tedy čítá už celkem šest triumfů z šesti duelů při luxusním skóre 16:2.

„Nijak to nepřeceňuju, v tomhle už jsem radši opatrnější. My prostě chceme i venku hrát ofenzivně, daří se nám to a nechceme od toho upouštět, protože hráčům to vyhovuje. Já osobně jsem rád, že mužstvu se daří, kluky to baví, mají v kabině dobrou atmosféru a partu a v klubu to funguje,“ pochvaloval si zkušený kouč Petr Rada, který přišel do klubu vloni v prosinci a dosavadní hlavní trenér Klucký se posunul na pozici jeho asistenta.

Jablonečtí hrají ofenzivně, ale velkou sílu mají i vzadu. Gólman Hrubý drží v první lize čisté konto už 444 minut, vedle zkušeného stopera Pernici herně roste zápas od zápasu mladý navrátilec z hostování v Karviné Lischka a posun kapitána Hübschmana do zálohy prospěl týmu i jemu osobně. A v útoku zatím plnohodnotně nahrazuje osmigólového Tecla boleslavská posila Chramosta. Navíc se ukazuje, že Jablonečtí se mohou spolehnout na silnou lavičku, protože proti Ostravě i Jihlavě nehrály od začátku opory z úvodních tří ligových utkání Hübschman, Hanousek ani Považanec.

Roli kanonýra týmu převzal po Teclovi Čerhohorec Jovovič, jenž se na jaře trefil třikrát a celkem šestkrát, a hlavně se po nevýrazném podzimu střelecky probudili Doležal a Masopust. Oba už dali v jarních zápasech po třech brankách.

„Asi má na mě dobrý vliv trenér Rada. Snaží se mi pomoct a i když jsem na začátku přípravy góly nedával, furt mě podporoval a říkal, ať si věřím. Pomohl mi gól proti Slovácku v poháru a od té doby jakoby se to odstartovalo,“ vyprávěl útočník Martin Doležal.

„Trenér Rada už si ze mě dělal srandu, že on dal víc gólů v kariéře než já,“ říkal s úsměvem ofenzivní záložník Lukáš Masopust, který Jihlavě, odkud do Jablonce v prosinci 2014 přestoupil, zasadil v sobotu hned dva gólové údery.

Fotbalisté Jablonce mohou svoji vítěznou jízdu prodloužit po reprezentační přestávce, kdy v sobotu 31. března hostí Bohemians 1905.