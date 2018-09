Radu čeká v Rennes trenérská premiéra v pohárové Evropě

Až ve čtvrtek v 18.55 zahájí rozhodčí duel 1. kola Evropské ligy skupiny K mezi domácím francouzským celkem Stade Rennes a fotbalisty FK Jablonec, pro zkušeného Petra Radu to bude další milník v jeho rozmanité trenérské kariéře. Poprvé totiž povede mužstvo v utkání v pohárové Evropě, čehož se dočká měsíc po svých kulatých 60. narozeninách.

„Když jsem začínal, mým hlavním cílem bylo trénovat v první lize. Navíc už pak bylo to, že jsem vedl Slavii nebo Spartu a samozřejmě nejvíc byla česká reprezentace. A teď jsem určitě rád a je to pro mě takový bonus, že povedu svůj tým poprvé i v Evropské lize,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Aktuálně zažívá na lavičce už 16. prvoligovou sezonu a byl trenérem sedmi klubů: Teplice vedl dokonce čtyřikrát, pražskou Slavii dvakrát, jednou Liberec, Jihlavu, Příbram a Spartu Praha, ale až při svém druhém současném angažmá v Jablonci se dočkal postupu do evropského poháru.

Trenérského vrcholu dosáhl v období od 17. července 2008 do 8. dubna 2009, kdy byl hlavním koučem českého národního týmu. V osmi utkáních měl bilanci 2 - 4 - 2.

„Měl jsem to štěstí, že hned první zápas jsem vedl mužstvo proti Anglii na slavném stadionu Wembley pro devadesát tisíc fanoušků. To je úplně nejvíc,“ tvrdí Rada.

Trenér Jablonce Petr Rada se raduje z branky svých svěřenců v utkání proti Slavii.

„Bylo mi padesát a ta velká nervozita ve mě samozřejmě byla. Anglii trénoval slavný Fabio Capello a protože nejsem silný v angličtině, tak jsem se z papírku naučil, co mu při prvním setkání řeknu, ale cestou k němu jsem to v té nervozitě zapomněl, řekl jsem mu jenom ‚good luck‘ a bylo,“ zavzpomínal s úsměvem na zápas, v němž Češi remizovali 2:2 a vyrovnávací gól inkasovali až v 92. minutě.

Jako trenér sice dosud ne, ale jako bývalý řízný levý obránce Dukly Praha atmosféru evropských pohárů zažil Petr Rada naplno, protože v tehdejších soutěžích PMEZ, PVP a Poháru UEFA nastoupil proti mnoha věhlasným klubům na jejich slavných obrovských stadionech.

„Tenkrát bylo v Evropě mnohem míň zápasů, žádné skupiny, hrálo se jenom doma venku a jeden postoupil. Takže každý zápas byl velký zážitek a to víte, že pořád vzpomínám na to, jak jsme hráli s Barcelonou, Manchesterem United, Benfikou Lisabon nebo Dynamem Kyjev s Blochinem a Belanovem v sestavě, kteří mají oba Zlatý míč. To byl fofr, ti byli tak rychlí, že mi ještě týden hučelo v uších... Na to se prostě nezapomíná,“ vrátil se do své hráčské minulosti Rada.

„Proto jsem moc rád, že si jablonečtí hráči tu Evropskou ligu vybojovali a moc jim přeju, aby také zažili velké zápasy a měli na co vzpomínat, až skončí s kariérou.“