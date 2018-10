Čech majitelem anglického klubu? Kellner pokukuje po Chelsea

Informaci o tom, že chce do Chelsea vstoupit nejzámožnější z Čechů, přinesl týden.cz. „Podle londýnských zdrojů TÝDNE by k prvním jednáním mělo dojít v nejbližších dnech,“ píše server.

Podle serveru lidovky.cz přemýšlí český miliardář o nákupu padesátiprocentního podílu. Klub má hodnotu přibližně 114 miliard korun. Kellnerovo jmění je podle časopis Forbes zhruba trojnásobné.

„Zatím se to cenově nepotkává,“ sdělil LN pod podmínkou anonymity zdroj z bankovního prostředí. „Říká se, že jeden by prodal za tři, ten druhý by koupil za jedna.“

Podle Týdne se Abramovič rozhodl Chelsea prodat, protože po aféře dvojitého agenta Skripala, jenž byl otráven jedovatou látkou novičokem, se stali „Putinovi lidé“, ve Velké Británii nevítaní. Abramovič nedostal na ruský pas vízum, využíval proto izraelský, ale má krácený pobyt na šedesát dní.

Chelsea od Abramovičova vstupu patří mezi špičkové fotbalové kluby.

V jeho éře pětkrát vyhrála Premier League, považovanou za nejtěžší ligovou soutěž světa. Do té doby byla mistrem jen v roce 1955, naposledy slavila na jaře 2017.

V Anglickém poháru, nejstarší soutěži světa, za Abramoviče triumfovala rovněž pětkrát, třikrát vyhrála Ligový pohár a v roce 2012 se stala vítězem Ligy mistrů. Byl u toho i český brankář Petr Čech, který v Chelsea působil v letech 2004 až 2015.

Kellner, zakladatel a majitel PPF, má na stadionu Stamford Bridge v Londýně lóži, s Abramovičem se přátelí.

Stadion se připravuje na rekonstrukci, po níž bude mít hlediště kapacitu 60 tisíc diváků, v současné době se na tribuny vyjede o osmnáct tisíc fanoušků méně.