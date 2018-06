Kašpar přivezl Slovan ke Kolínu: Zápasy s českými týmy nám pomáhají

Přestože v Kolíně už skončila fotbalová sezona, ve čtvrtek tam na hřišti bylo živo. Na hlavním stadionu trénoval slavný Slovan Bratislava. „V Kolíně se snažíme odehrát i některé přípravné zápasy, aby lidé z našich návštěv také něco měli,“ říká úspěšný manažer Petr Kašpar.

Na Slovensku působíte už řadu let. Jak se to celé vůbec zrodilo?

V osmdesátém šestém roce jsem odešel hrát do Dunajské Stredy, tam jsem zakotvil, už je to 32 roků. V rámci dobrých vztahů s klubem jsem tam pak po ukončení hráčské kariéry začal i funkcionařit. V roce 2001 jsem přešel do Petržalky, jejíž majitel za několik let koupil Slovan, a já jsem tam přešel s ním.

Petr Kašpar, člen nejužšího vedení Slovanu Bratislava

To musíte mít s panem Kmotríkem velmi dobré vztahy...

Spolupracuji s ním dost dlouho, v rámci Slovenska jsme dosáhli na slušné úspěchy a dařilo se nám i v Evropě. Děláme spolu jak sportovní věci, tak i nějaký byznys a zatím nám to dobře klape.

Opakovaně přijíždíte na soustředění na Kolínsko. To asi nebude náhoda, že?

Konfrontace s českými týmy nám vždy ukáže, jak na tom sportovně jsme. Tím, že jsem rodilý Kolíňák a stále tady mám nějaké aktivity, tak se tady stále dost pohybuji, a pokud to jde, dělám soustředění Slovanu okolo Kolína. Teď jsme už poněkolikáté v Ratboři, kde jsme v hotelu Chateau Kotěra našli ideální podmínky. A nějaké přáteláky se snažíme odehrát v Kolíně, aby z toho lidé tady alespoň něco měli.

Ratboř je docela malé místo. Přijdou se místní lidé podívat?

Už jsme tam popáté pošesté. Třeba naši kustodi už s Ratbořákama navázali přátelství a vzájemně se navštěvují. Na tréninky se přijde podívat plno děcek i dospělých.

O víkendu se chystáte na turnaj do Benátek. S jakým plánem?

Když jdeme hrát zápas, tak samozřejmě chceme pokaždé zvítězit. Ale jde o přípravu, máme tady 27 hráčů, na turnaji půjde do jednoho zápasu jedna jedenáctka a do druhého utkání zase jiná. Chlapci se musí ukázat a o ta místa se pobít. Už víme, že se v Evropské lize postavíme proti soupeři z Moldávie. Budeme chtít postoupit a tahle příprava v Česku je pro nás důležitá, může nám nastavit zrcadlo. Potřebujeme zabrat i ve slovenské lize, kterou jsme už čtyři roky nevyhráli. Slovan bude slavit 100 let, čeká nás otevření nového krásného stadionu, takže chceme získat titul a musíme na to být připravení.

Hrával jste ve Slavii. Pomáhají vám vztahy z českého fotbalu při vaší práci?

Já znám všechny lidi z klubů, ať už je to Slavia, Sparta, Boleslav nebo Plzeň. Zavoláme si, předáme si třeba informace o hráčích. Kontakty s českými kluby mám prakticky každodenní.

Když jste hrával ve Slavii, nebylo to zrovna v době velkých úspěchů.

Já jsem přišel z vojny do Kolína, byl jsem tu dva roky. Ve Slavii jsem byl pod trenéry Máčalou a Zadinou, přišlo nás asi osm mladých, měli jsme celkem nezkušený tým. Hráli jsme dole. Ten další rok přišel trenér Jareš i několik slušných posil, takže pak jsme pro změnu hráli nahoře. Bylo to takové nahoru dolu, já jsem se vážně zranil a vrátil se do Kolína. Potom už jsem dostal nabídku z Dunajské Stredy, o níž jsem tehdy ani pořádně nevěděl, kde vlastně leží.

Víkendový turnaj v Benátkách nad Jizerou Semifinále: Bohemians Praha 1905 - Hradec Králové, začátek 10.00. Mladá Boleslav - Slovan Bratislava, začátek 12.00. Zápas o 3. místo, začátek 14.30. Finále, začátek 16.30. Hraje se ve fotbalovém areálu v Benátkách nad Jizerou, za zimním stadionem. Občerstvení zajištěno. Pátý ročník turnaje se hraje o pohár starosty města. Celodenní vstupné činí 100 korun, odpolední je o dvacetikorunu levnější. K dispozici budou slosovatelné zpravodaje o hodnotné ceny. Na dětském hřišti je připraven doprovodný program, večer přijde na řadu taneční zábava, hraje DJ Radek Houška, vstupné je zdarma.

Ve Slovanu se často objevovali hráči či trenéři z Čech. Nyní se zdá, že máte jiný trend. Proč?

To byla moje filozofie, protože jsem ty kluky většinou dobře znal. V poslední době je to těžké, ví se, že je Slovan majetnější, české i slovenské kluby si za hráče říkají velké částky. Takže saháme do zahraničí, někdy to není úplně ono, je potřeba to zase trochu vyvážit.

Prozraďte, byli v poslední době ve hře nějaké české posily?

V poslední době dvě tři. Třeba Čermák, když šel ze Sparty do Plzně, tak sparťani volali, protože nechtěli posílit velkého soupeře. Teď jsme hodně dlouho mluvili se Slavií o Frydrychovi, protože jsme hledali beka na pravou stranu. Nevěděli jsme, jestli ho budou pouštět, nebo nebudou... Takových náznaků je hodně.

Také se spekulovalo o tom, že bude Slovan trénovat Ivan Hašek.

Vždycky když jsou nějaké výkyvy, tak se uvažuje o možnostech. U nás to ještě nebylo tak horké, ale majitel klubu chtěl Ivana poznat osobně, tak se tam byl podívat. Přijel i přímo do Dunajské Stredy, kde jsme zrovna hráli. Trenéra jsme nakonec neměnili, ale člověk musí být vždy připraven, že se to může stát.

Takže Ivan Hašek je možnost pro budoucnost?

My se osobně známe dlouho, v Petržalce hrával jeho kluk, tam jsem mu tenkrát pomohl. Ivan před pár dny podepsal smlouvu v arabském světě, kde má dobré jméno. Ale nikdy neříkej nikdy. My nyní máme tu nevýhodu, že hrajeme na starém stadionu, až budeme mít ten nový, zase se posuneme o stupínek výš.