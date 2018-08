Nemám čas marodit. Jiráčka naštíplá zánártní kůstka nezastavila

„Nemám čas marodit. Léta mi utíkají. Zápasů nemusí být moc. Vážím si každé minuty na hřišti. A když to jenom trochu jde, tak na něm chci být,“ řekl vůdce zlínského týmu po šťastném vítězství 1:0.



Minulý zápas v Plzni jste vynechal. Jak jste se stihl nachystat na Teplice?

Začal jsem naplno trénovat ve čtvrtek. Celkem rychle se to hojilo, takže jsem se rozhodl, že nějakou část zápasu zkusím.

Neříkejte, že vám kůstka už srostla.

Mám ji pořád nalomenou. Ale hrál jsem bez prášků. Nějak mě to nelimituje. Lékaři mi říkali, že už jsem ji měl zlomenou z dřívějška a špatně mi srostla. Nepamatuji, že by mě tak moc bolel nárt jako po souboji na tréninku, kdy se mi zranění obnovilo. Dával jsem se do kupy, ledoval jsem nohu. Doufám, že vydrží a zranění se nevrátí.

Střídal jste v 71. minutě. Už to dál nešlo?

Možná ano. Ale už to nebylo ono. I trenér to na mně poznal, takže se rozhodl pro střídání a byl to šťastný tah.

Emoce po vítězné brance vás úplně pohltily, že?

Fantastické. Běžel jsem za kluky z naší střídačky. Víme, že zápas nebyl z naší strany extra povedený. Kazili jsme hodně přihrávek. Ani centry do vápna nám nelítaly jako v předešlých zápasech. Tři body z 93. minuty jsou pro nás vysvobozením.

V 90. minutě jste se trefili doma potřetí v řadě. Čemu to přičítáte?

Neřekl bych, že to je náhoda. Jdeme za gólem až do poslední minuty. K tomu nás nabádá i trenér. Ať je stav jakýkoliv, jestli se někomu daří, nebo ne, jestli je výkon dobrý, nebo špatný, tohle ať vezme čert. Zatím se nám to vyplácí.

Souhlasíte, že úvodní poločas byl lepší než druhý?

V první půlce jsme měli tlak, ale platonický. Ve druhé na nás šlo vidět, že jsme to chtěli zlomit a ztráceli hodně jednoduchých balonů. To nás pak stálo síly. Naštěstí jsme to v 93. minutě dokopali do sítě. Máme vysoké a silné útočníky. Kdokoliv z nich hrozí a z toho těžíme jako celek. Ne nadarmo se říká, že jak hraje útok, tak hraje celý mančaft.

S deseti body jste spokojení, že?

Málokdo to čekal. Ale víme, že je to hodně tenká laťka. Teď jsme se mohli přesvědčit, že když to trochu podceníme, tak body můžeme ztrácet. Máme před sebou dlouhý týden a na derby na Slovácku se musíme připravit lépe než na Teplice.