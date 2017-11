Výkon nebyl ideální, hlavní jsou tři body, glosuje zlínský Jiráček

„Výkon nebyl ideální, ale získat tři body pro nás bylo prioritou. Od nich se musíme odrazit,“ poznamenal Jiráček.

Jaké bylo první východomoravské derby, které jste sehrál?

Vyhráli jsme, tak se můžeme radovat. Samozřejmě jsme si vědomi, že Slovácko bylo po většinu zápasu lepší. Ale v předchozích zápasech jsme taky byli několikrát lepší, ale bohužel nebodovali, a teď se to otočilo. Fotbal někdy takový je.

Slovácko vás po většinu zápasu přehrávalo, zatímco vy jste čekali na brejky. Byla to vaše taktika?

Předtím jsme několikrát zkoušeli tvořit a dostávali jsme góly z brejků. Proto jsme to tentokrát zkusili trošku jinak. Byli jsme vzadu, nechali hrát Slovácko a zkusili to na brejky. Jeden se zaplaťpámbu povedl.

Z tribuny to působilo, že Slovácko mělo daleko větší chuť.

Přišli mi fotbalovější, balony se k nim odrážely. Nám chybí lehkost, je to upracované, na náhodu. Naším cílem je zvládnout poslední dva podzimní zápasy, pak bude delší čas se trošku připravit a potrénovat. Doufám, že tým, který bude déle pospolu, si sedne a bude v novém roce hrát líp.

Na podzim máte náročný program, na který není Zlín zvyklý. Nemohlo to ovlivnit váš výkon?

Zápasů je celkem dost a všichni cítíme, že lehkost ve hře není taková jako na začátku. Víme, že náš výkon může být fotbalovější.

Jak na vás zapůsobila atmosféra derby?

Šlo poznat, že mezi kluby nějaká nevraživost je. Kvůli fanouškům jsme rádi, že jsme zápas zvládli, protože poslední měsíc a půl nebyl z naší strany ideální.