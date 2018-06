Jiráček se zas setká s Bílkem: Byl to jeden z mála trenérů, který mi věřil

Takže za jeho příchod do Zlína jste hodně rád, ne?

Vzpomínám na něho jenom v dobrém. Postoupili jsme na mistrovství Evropy a tam se dostali až do čtvrtfinále proti Portugalsku. S trenérem Bílkem jsem měl celou dobu dobré vztahy.

Takže máte trošku výhodu oproti spoluhráčům?

Národní mužstvo a klub jsou něco jiného. Tady budeme mít na sebe více času a celkově nás bude mít mnohem více na očích. V reprezentaci jsme se sešli na týden a nebylo to ani tak o trénincích, ale spíše se nějakým způsobem připravit. Trenér Bílek je ten typ, který bude dávat na hřiště hráče, o kterých bude přesvědčený, že to zvládnou, a kteří mají nejlepší formu.

Zaskočilo vás, že se objevil ve Zlíně?

Noviny jsem pročítal, nějaké informace jsem měl, ale tohle jméno se ke mně nedostalo. Byl jsem hodně překvapený, ale byl jsem rád. Věřím, že nám pomůže.

Volali jste si před přípravou?

Nějaký telefonát proběhl. Chtěl se zeptat na pár věcí, ale nebylo to nic konkrétního. Rozloučili jsme se s tím, že se uvidíme na zahájení přípravy. Je dlouhá, takže bude čas, abychom si sedli a popovídali si.

Co byste řekl spoluhráčům o novém trenérovi?

Dbal hodně na šatnu, aby byla stmelená a klapalo to. Aby nebyly žádné problémy. Musím říct, že mediální obraz, který byl vůči němu v národním týmu vytvořen, absolutně neodpovídal tomu, jak se k nám choval a jaká tam byla parta. Tohle mi vadilo.

Může do Zlína přenést něco z reprezentace?

Je obtížné to porovnávat. Na sraz přijeli hráči ze všech koutů světa a nebylo to moc o tréninku, ale o taktice, jak bránit, útočit, další den jsme nacvičovali kombinace, takže těžko odhadovat, jak to bude vypadat v klubu.

Ve Zlíně je Bílek třetí trenér za čtvrt roku. Jak to vnímáte?

Za tři a půl roku v Hamburku jsem zažil snad devět trenérů. Pro mě to není nic nového. Doufám, že trenér Bílek tady vydrží déle, a hlavně doufám, že nám to bude klapat na hřišti mnohem lépe než na jaře.

Dovolenou jste uvítali, že?

Sezona byla náročná. Odehráli jsme hodně zápasů a druhá část se nám absolutně nepodařila. Každý to vnímal. Ani pohoda tady nepanovala. Měli bychom se nad sebou všichni zamyslet. Tři týdny volna každému jenom prospěly. Mohli jsme vyčistit hlavu a zase se soustředit na příští sezonu.

Co bylo špatně, že jste hráli až do předposledního kola o záchranu?

Přemýšlel jsem o tom, ale jenom krátce. Ale asi není třeba se v tom dále piplat. Musíme se dívat dopředu. Máme novou možnost, novou sezonu. Budeme ji chtít rozehrát tak, aby vypadala mnohem lépe než loňská.

Ve Zlíně jste rok. Už jste si zvykl?

Jsme tady s rodinou spokojení. Máme tady vše, co k životu potřebujeme, nic nám nechybí. Na začátku, než se přestup uskutečnil, jsem byl trochu na vážkách. Bylo to pro mě něco nového, na Moravě nikoho nemáme a sem jsem jezdil tak maximálně ochutnat víno. Byl jsem mile překvapený. Nechci říct, že v Čechách jsou špatní lidé, ale tady jsou opravdu vstřícnější a příjemnější. Díky nim byl přechod o moc jednodušší. Moc se mi tady líbí a doufám, že tady ještě zůstanu déle.