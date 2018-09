Nejhorší zápas v sezoně, nevymlouval se zlínský kapitán Jiráček

Tým kvůli porážce propásl možnost vrátit se na čas na první místo v tabulce. Zůstal čtvrtý, ovšem pátá Ostrava jej bodově dotáhla.

Zápas se vám vůbec nepovedl, že?

Od první minuty to byl jednoznačně náš nejhorší zápas v sezoně. Nešlo nám vůbec nic.

Byl na vás Baník dobře takticky nachystaný?

Neřekl bych, že nás přečetli, protože každý soupeř tu zná každého a má ho načteného. Ale absolutně jsme se nedostali do naší hry. Nesbírali jsme odražené balony, nešlo nám to kombinačně, stejně jako ve finální fázi. Nějaké šance jsme měli, ale bylo jich málo.

Ztráceli jste dva góly, Beauguel dokázal v 83. minutě snížit. Nedalo se z toho vytěžit víc – jako v minulých zápasech?

Baník vedl 2:0 a začal víc bránit. Z toho pramenilo, že jsme měli vzadu víc času a mohli to práskat dopředu na naše útočníky. Získali jsme odražené balony, ale bylo jich málo.

Jak moc chybí Traoré, který přestoupil do Slavie?

Nebudeme si nic nalhávat, byl ve fantastické formě. Podržel hodně balonů, dokázal hru zklidnit. Trošku nám to chybí. Nejsme tolik na balonu ani v mezihře. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jsou tady jiní hráči, kteří to musí vzít na sebe. Musíme se přizpůsobit a do dalších zápasů zlepšit.